LÉVEILLÉ, Huguette Frégeau



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 21 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Huguette Frégeau, épouse de feu monsieur Gilles Léveillé, fille de feu Lucien Frégeau et de feu Yvette Bernier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Patrick Gagnon) et Dave (Marie-Josée Cantin); ses petits-enfants : Coralie et Vincent Léveillé; ses frères : Marcel et Raynold (Céline Fréchette) et Jacques Fréchette, ami de la famille; son beau-frère Jocelyn Huard (feu Murielle Frégeau); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Léveillé: Aline Léveillé (Michel Boulay), Denise Belleau (feu Yves Léveillé) et Hugues Larose (feu Charlotte Léveillé); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et son neveu. Merci à tous ceux qui, au cours des dernières semaines, ont su lui apporter du réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation INCA pour les personnes aveugles, https://www.cnib.ca/fr/soutenir-inca/donner?region=qcà compter de 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.