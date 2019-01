SOUCY, Nicole



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 19 janvier 2019, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Soucy, fille de feu madame Ida Laforest et de feu monsieur Rodolphe Soucy. Elle demeurait à Ste-Foy.Elle laisse dans le deuil sa sœur Patricia (Roger Lapointe), son frère Yvan (Lise Griffin); ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a rejoint les membres de sa famille décédés : Richard (Thérèse Bouchard), Lucien, Yolande (Raymond Daigle), Jean-Claude (Tonya Pelletier), Gaston (Monique Morneau), Claudette et Marius. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Dégelis ultérieurement. La famille remercie les membres du personnel du CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, pour leur présence et services de qualité offerts à madame Soucy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.