GENDRON, Marc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 janvier 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Marc Gendron, époux de dame Michèle Lagacé, fils de feu Alfred Gendron et de feu Sylvie Ahern. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.La mise en place suivra au columbarium des Jardins Québec à St-Augustin- de-Desmaures. Il laisse dans le deuil outre son épouse Michèle; ses enfants: Stéphanie (Yves Desrochers) et Jean-François (Chantal Blanchet); ses petits-enfants: David (Rachel Guay), Catherine (Tomy Lemay), Camille et Sara-Ève, son frère Gilles (Yvette Brochu), ses beaux-frères particulièrement Clément Lagacé, ses belles-sœurs, ses tantes: Yolande Ahern Hamilton, Georgine Ahern et Denise Ahern, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs amis(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5.