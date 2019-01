ROBERT, Roger



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 18 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Robert, époux de madame Suzanne Miville Deschesnes. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. M. Robert laisse dans le deuil son épouse madame Suzanne Miville Deschesnes; son fils Bruno (Marie-Josée Bouchard); ses petits-enfants: Elodie (Olivier Grégoire), Chanel et Rosalie; sa sœur Thérèse (feu Eugène Chevalier); ses belles-sœurs: Rita Roy (feu Jean-Noël Robert), Thérèse Breton (feu Marcel Robert), Noëlla Côté (feu Laurent Robert), Claire Grenier (feu Camille Robert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miville Deschesnes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement St-Augustin au 3ème étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com