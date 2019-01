MCNEIL, Robert



À la Maison Paul-Triquet, le 27 janvier dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Robert McNeil. Il était le fils de feu Emile McNeil et de feu Aurore Bertrand. Outre son épouse Mme Jeannine Cloutier, il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Robert Paquet) et Robert (Kathie St- Laurent); ses petits-enfants: Bobby, Maxime, Jimmy, Mélanie, Pierre, Jean-François, Jean-Daniel et Patrick; ses arrière-petits-enfants: Léa, Élodie, Louis et Émile. Il laisse également dans le deuil son frère et sa soeur: Pierre et Louise (Michel Archambault); ses beaux-frères: feu André, Gilles et Jean-Claude (Monique Lavallée) ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS adressé à la Maison Paul-Triquet (1 av. du Sacré-Cœur Québec QC G1N 2W1). La famille désire remercier le personnel soignant du 2e étage de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués.