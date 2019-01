Élection partielle en Colombie-Britannique: les néo-démocrates gardent leur siège à Nanaimo

NANAIMO, C.-B. – Le Nouveau Parti démocratique (NDP) est parvenu à conserver dans son giron la circonscription de Nanaimo, en Colombie-Britannique, mercredi soir, lors d’une élection partielle qui menaçait de déstabiliser le gouvernement néo-démocrate de John Horgan.

Cette élection avait été rendue nécessaire après la démission du député néo-démocrate sortant, Leonard Krog, qui a été élu maire de Nanaimo, en octobre dernier.

Peu après 2 h, après que tous les bulletins de vote aient été dépouillés, l’ancienne députée néo-démocrate fédérale Sheila Malcolmson, se trouvait largement en tête avec un peu plus de 49 % des voix exprimées.

Son plus proche rival, le libéral Tony Harris suivait de près avec 40,4 % du scrutin.

Michele Ney, du Parti vert, et Justin Greenwood du Parti conservateur, ont obtenu respectivement 7,4 % et 2 % des votes dépouillés.

Robin Mark Richardson, pour le Parti de l’île de Vancouver, et Bill Walker, pour le Parti libertarien ont fermé la marche avec 0,4 % des voix chacun.

Une élection cruciale

En remportant cette élection, le NPD préserve ainsi le statu quo et continuera de détenir le pouvoir grâce à son alliance avec le Patri vert. La répartition des sièges à l’Assemblée législative restent inchangée: 42 libéraux, 41 néo-démocrates, 3 verts et 1 indépendant.

L’enjeu était important puisqu’en cas de victoire, les libéraux auraient eu autant de sièges que le NPD et le Parti vert, soit 43 sièges de part et d’autre. Le Parti libéral aurait ainsi eu plus de chance de renverser le gouvernement lors d’un vote de confiance.

Près de 21 410 électeurs ont exercé leur droit de vote.