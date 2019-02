En route vers le Super Bowl LIII!

À 48 heures du Super Bowl, je vous propose quelques incontournables à servir pendant la diffusion de ce match annuel tant attendu. Je l’avoue : j’écoute religieusement cette partie uniquement pour les fameuses publicités et, bien sûr, le spectacle de la mi-temps.

À la lumière de mes propositions, il vous suffira de choisir l’équipe que vous encouragerez, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou bien les Rams de Los Angeles. Les paris sont ouverts. Bon match... et bonne bouffe !

CHIPS AUX FÈVES NOIRES

Photo courtoisie

Maurice Pelletier, économiste de formation et enseignant de profession, a effectué un virage à 180 degrés lorsqu’il a mis sur pied l’entreprise Mtl Gringo, une entreprise spécialisée en produits « aussi mexicains qu’un toasteur » (comme il le mentionne de manière humoristique sur ses étiquettes). Amateur de salsa, il a voulu révolutionner le marché en offrant des produits qui ne goûtaient pas les tomates dans le vinaigre.

Et qui dit salsa dit bien sûr chips de tortillas. Faites à base de maïs, les chips sont faites de manière traditionnelle. Savoureuses et craquantes, elles se mangent très bien plongées dans un bol de salsa ou même sous forme de nachos, bien garnies et gratinées à souhait. Mes prefs ? Celles aux fèves noires ! J’en ai même émietté un peu dans un bol de soupe aux pois. Ben oui, j’ai osé !

MTL GRINGO / mtlgringo.com

ÉPICES BBQ

Photo courtoisie

Qui sont les savoureux ? Il s’agit de Mireille Bégin-Rajotte et Jean-Michel Farley-Charland, les piliers d’une jeune famille qui a pour but de cuisiner santé et surtout de ne pas se casser la tête.

C’est principalement pour cette raison que l’entreprise s’est tournée vers les produits biologiques, car il faut se le dire, ces produits-là sont souvent beaucoup plus goûteux et ont des couleurs beaucoup plus vives.

Parmi les six variétés, mon coup de cœur pour mon buffet du match : les épices BBQ. Ce mélange contient des épices légèrement relevées. Et pour faire les meilleures ailes de poulet, il suffit d’enrober les ailes de ce mélange. Tout simplement. Pas de chichis et surtout pas besoin de mesurer ! Juste du savoureux. Vos ailes vont marquer des points, c’est garanti.

LES SAVOUREUX / lessavoureux.com

LES QUATRE SURFEURS DE L’APOCALYPSO

Photo courtoisie

Oui, oui... c’est bel et bien le nom d’une bière. Produite par Le Trou du Diable (dont la vente à la multinationale Molson Coors Canada a fait grand bruit en novembre 2017), cette bière fait partie d’une vaste liste de produits fabriqués par l’entreprise et dont la réputation n’est plus à faire.

Et pour ceux qui en doutent : bien que l’entreprise soit passée aux mains d’une entreprise mondiale, je confirme que la qualité et le savoir-faire demeurent.

L’Apocalypso est une bière qui unit à merveille la douceur d’une bière blanche belge avec les notes goûteuses d’une IPA américaine.

C’est à la lumière de ce joyeux nectar qu’elle porte l’appellation de White IPA. Au nez, ses effluves se distinguent en exhalant des touches de fruits tropicaux et même de poire. Avec du poulet ou même seule en apéro, elle sera merveilleuse.