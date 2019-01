CROTEAU, Rolland



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 29 janvier 2019, à l'aube de ses 79 ans, est décédé monsieur Rolland Croteau, époux de madame Marielle Bergeron, fils de feu Alfred Croteau et de feu Lucienne Martineau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sonya Auclair), Martin (Marie-Andrée Guillemette) et Chantal (Luc Huard); ses petits- enfants: Sophie, Alice, Maxime, Jonathan, Sarah-Maude et Justin; ses frères et soeurs: feu Lilianne (feu Simon Bergeron), feu Cyprien (feu Antoinette Croteau), feu Georges-Henri (feu Madeleine Côté), feu André (Jacqueline Martineau), Françoise (Jean-Paul Boucher), Laurette (Maurice Monfet), feu Gaston (Claudette Roy) et Lise (Henri Croteau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron: Madeleine (Armand Bilodeau), Monique (feu Denis Dubois), Huguette (Laurent Deshaies), Lisette (Alphonse Kirouac) et feu Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel de l'I.U.C.P.Q. pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h.