Faire le pont entre le passé et l’avenir

Les Alouettes arboreront un nouveau logo et de nouvelles couleurs cette année. La nouvelle est connue depuis l’automne dernier, mais c’est demain soir, à l’occasion d’un rassemblement à la Société des arts technologiques, qu’on pourra voir le résultat.

Les amateurs ont eu droit à un avant-goût du nouvel uniforme au cours des derniers mois avec la publication d’une photo du secondeur Hénoc Muamba, joueur par excellence de l’équipe la saison dernière.

Le bleu, le blanc et le rouge demeurent à l’honneur, mais dans des teintes différentes pour le bleu et le rouge. Le logo a subi une transformation complète.

Un nouveau slogan a aussi été créé. La lettre S a été ajoutée au bout de Montréal, de sorte que le surnom de l’équipe, Als, est lisible dans le nom de la ville.

Aller de l’avant

Cette métamorphose est le fruit de recherches, d’évaluations et de sondages amorcés durant la première année de Patrick Boivin à la présidence des Alouettes.

« D’un point de vue organisationnel, il ne s’agit pas seulement d’un changement d’identité, explique Boivin. Il en va aussi de la culture de l’organisation. Il fallait comprendre qui nous étions. Les résultats des deux dernières années n’aident pas, c’est sûr. Mais cette réflexion était enclenchée. Les changements allaient se faire quand même. »

À une époque où le marketing a une grande importance dans le modèle d’affaires d’une concession sportive professionnelle, toute équipe procède à ce genre d’introspection.

On a vu ça lorsque le Canadien est passé aux mains de George Gillett, au début des années 2000. Beaucoup d’attention avait été consacrée à l’expérience client.

« On ne prétend pas créer une ère nouvelle, continue Boivin. Cette étape est plutôt un pont entre ce qu’on a connu lors de la renaissance de l’équipe en 1996 et ce qu’on vise au cours des 15 à 20 prochaines années.

« On est en train de passer à autre chose. L’idée est de dire aux gens qu’il faut aller continuellement de l’avant. »

Pas donné à tous

Les quatre dernières années ont été terribles sur le terrain. Les Alouettes avaient déjà raté les éliminatoires deux années d’affilée lorsque Boivin est entré en fonction, en janvier 2017. La sécheresse s’est poursuivie au cours des deux dernières saisons.

Boivin sait très bien qu’il est dans les intérêts de l’organisation de remonter la pente dans les plus brefs délais. Si Kavis Reed n’a pas été viré du poste de directeur général à la fin de la dernière saison, le président a été clair concernant son avenir. Reed est sous haute surveillance.

D’un autre côté, il fait valoir que toute organisation sportive est appelée, un moment ou l’autre, à connaître des périodes laborieuses.

« Il ne faut pas se le cacher, on a été chanceux de profiter d’une bonne stabilité durant de nombreuses années », dit Boivin.

« On a misé sur le même directeur général [Jim Popp] durant plus de 20 ans. À partir de la conquête de la coupe Grey de 2002, notre équipe a maintenu un niveau d’excellence durant une dizaine d’années, remportant deux autres titres au cours de cette période. »

Un monde nouveau

Mais dans un domaine où une équipe est aussi bonne que sa dernière rencontre, les Alouettes doivent reprendre de l’altitude.

« On veut s’assurer de ne pas perdre nos partisans des 20 dernières années », continue Boivin.

« On compte des abonnés qui sont là depuis plus longtemps encore [ça remonte à la première vie des Alouettes]. C’est quelque chose quand même. Mais on veut faire une percée aussi chez les 15 à 35 ans. »

Les Alouettes préparent leur clientèle de l’avenir en effectuant des tournées dans les écoles. Or, les clients potentiels de ce groupe d’âge sont des consommateurs différents.

Ces gens n’achètent pas nécessairement des abonnements de saison. Pour eux, les événements sportifs sont un lieu de rencontre et de divertissement. Ils y vont pour socialiser tant en personne que par les réseaux sociaux.

Comme quoi le 20e siècle est déjà très loin derrière nous.

Regagner la sympathie du public

Or, les Alouettes, tout comme l’Impact, ne sont pas le Canadien. Les amateurs n’ont pas la même patience à leur endroit qu’envers le Tricolore. Le succès demeure un ingrédient de premier ordre dans la recette.

Il est tôt pour se prononcer sur leurs chances de prendre part aux éliminatoires lors de la prochaine saison, mais une amélioration marquée leur procurerait un capital de sympathie dans le public.

On le voit avec le Canadien. Même s’il est encore loin d’être assuré d’être des séries au printemps, il remonte dans l’estime des amateurs.

C’est le genre de situation que les partisans des Alouettes aimeraient vivre avec leur équipe cette année.

À Manziel de jouer

À ce stade-ci, Johnny Manziel personnifie cet espoir. Il ne sera pas en retard dans quoi que ce soit cette année. Il sera présent au début du camp d’entraînement et il sera prêt à amorcer la saison à tous les niveaux.

Il connaîtra le livre de jeux à fond ainsi que ses coéquipiers à l’offensive.

Il se sentira en territoire connu.

La dernière saison a montré que les amateurs ne demandent pas mieux que de l’encourager. S’il est bien entouré et qu’il performe bien, ça pourrait redevenir plaisant d’aller au stade Molson.