BARTHE, Lucille Martineau



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 21 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Lucille Martineau, épouse de M. Guy Barthe et fille de feu M. Philippe Martineau et de feu Mme Léontine Pelletier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera leà compter de 10h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Martineau laisse dans le deuil son époux M Guy Barthe, ses enfants: Philipe (Mélanie Caron) et Sarah (Stéphane Ouellet), ses petits-enfants Jimmy et Noah Barthe, Samuel et Anthony Clavet, ses frères et sœurs : Henriette, Thérèse, (feu Fernand Bourgoin), Reynold (Gisèle Bourgoin), Cécile (Yvon Gagnon), Claude (Yvette Bourgoin), Marcelle, Nicole, Denise et Ghislaine (Alain Rossignol), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barthe : Lise (feu Sarto Buies), Isabelle (feu Ronald Bell), Jacques (Nicole Poissant) et Roger-Carl Barthe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Yves et la belle-sœur de feu Micheline Barthe. Un sincère remerciement au personnel du Centre St-Antoine, unité 1-C pour les bons soins et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la société d'Alzeimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec G1S-3G3.