France Castel s’est fait passer pour une chanteuse célèbre... et vous ne l’avez jamais su

France Castel a repris tous les titres de l’album Amoureuse de Véronique Sanson... en se faisant passer pour la chanteuse française. De son propre aveu, personne ne savait que c’était elle.

«Fais un peu comme elle, lui a demandé un producteur dans les années 70. On a vendu le disque Amoureuse, interprété par moi, et les gens ne savaient pas que c’était moi qui chantais sur le disque. Parce que le disque de Véronique Samson n’était pas disponible ici», a raconté la chanteuse, comédienne et animatrice.

France Castel a fait cette révélation dans la dernière édition du balado Devine qui vient souper?, disponible sur QUB radio. Elle était l’invitée, avec Yann Perreau, de Richard Martineau et Sophie Durocher, le temps d’un souper.

ÉCOUTEZ l’épisode complet du balado Devine qui vient souper?:

Les deux convives, qui résident tout près l’un de l’autre, ont d’ailleurs fait du covoiturage pour se rendre chez les Martineau-Durocher. «Je me suis dit que j'allais me faire watcher. J’ai signé le pacte», a lancé à la blague l’interprète de J’aime les oiseaux.

Pour l’occasion, il a d'ailleurs accepté de boire un verre de vin... et il a ainsi contrevenu à son mois sans alcool. C'était pour une bonne cause.

Une voix vaginale

Le souper à peine entamé, France Castel y est allée d’une révélation-choc. Elle a raconté que le célèbre auteur-compositeur Stéphane Venne avait déjà qualifié sa voix de vaginale. «Stéphane Venne avait complimenté ma voix. Il a été jusqu’à dire que j’avais une voix vaginale», a-t-elle raconté.

Si les deux hôtes ont été stupéfaits du choix de qualificatif de M. Venne, Yann Perreau, lui, n’a pas du tout été déstabilisé.

«Ce n’est pas faux. Quand on sort le vagin de la sexualité, physiologiquement, c’est la voix primale, a-t-il expliqué. On travaille des glandes. La voix la plus chaude, c’est la voix des gonades, donc chez les hommes c'est les testicules et chez les femmes, les ovaires.»

Richard et Sophie ont également appris à leurs invités - dont la principale intéressée - que Stéphane Venne avait récemment écrit que «l’un des plus grands échecs de notre industrie de la chanson est de n’avoir pas fait de France Castel une méga-star». Tout le monde semblait d'accord avec lui autour de la table.

Thérapie par la drogue

Alors que Mme Castel s'est remémoré ses deux séjours en cure de désintoxication, Yann Perreau s’est quant à lui ouvert sur sa relation particulière avec la drogue. À la table de Richard Martineau et Sophie Durocher, il a avoué consommer à l’occasion certaines drogues, assurant n’avoir jamais développé de dépendance.

Il a dit trouver, à petites doses et à de rares occasions, les drogues hallucinogènes, comme les champignons magiques ou le LSD, assez «festives» et «ludiques».

«Mais moi, c’est une fois de temps en temps, a insisté le chanteur. Une fois par deux ans, un trip sur le bord du feu, avec des chums. Ça me fait du bien. Ça me remet en question, parce que tu deviens tellement transparent en dedans de toi. C’est comme une thérapie.»