François Legault, champion de billard

Au début d’une partie de billard, on place les boules en triangle au milieu de la table, et un des joueurs « casse » ledit triangle en envoyant la boule blanche dans le tas.

« On est pour, on est contre ? »

« On se contente d’appuyer Bouchard-Taylor, ou on va plus loin ? »

Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, Pierre Arcand, Pascal Bérubé et Manon Massé, les cheveux ébouriffés et des traces de sang sur leur moustache, vont dire : « Tout va super bien au sein de nos troupes, on n’a jamais été aussi unis, c’est l’amour fou ! » Alors que tu vas voir, derrière eux, des bras et des jambes sortir d’un nuage de poussière comme dans une bédé d’Astérix.