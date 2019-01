«Il n’y a pas d’islamophobie au Québec», dit François Legault

GATINEAU | Après l’avoir entrouverte, le gouvernement Legault ferme la porte à une journée contre l’islamophobie, puisque ce phénomène n’existe pas au Québec, selon le premier ministre.

«On l’a regardé, il n’y en aura pas. Je ne pense pas qu’il y ait de l’islamophobie au Québec, je ne vois pas pourquoi il y aurait une journée contre l’islamophobie», a affirmé François Legault aujourd'hui en marge du caucus présessionnel de la CAQ.

La veille pourtant, la vice-première ministre Geneviève Guilbault songeait à discuter de faire du 29 janvier, date de l’attentat à la grande mosquée de Québec, une journée nationale contre l’islamophobie.

«C’est une discussion qu’on peut avoir», avait dit Mme Guilbault mardi. Depuis l’attentat, de nombreux groupes demandent au fédéral de décréter le 29 janvier «Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse».

M. Legault souligne que Mme Guilbault a été prudente, mais il rejette totalement ces demandes. Ce n’est pas première fois qu’il se montre sceptique quant à l’existence d’un sentiment anti-musulman au Québec. Au lendemain de l’attentat à la mosquée de Québec, M. Legault, alors chef de la deuxième opposition, affirmait qu’il n’y avait pas de «courant islamophobe» au Québec.