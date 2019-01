Internet et téléphonie: amendes de 30 000 $ pour B2B2C

L’entreprise de services d’accès à internet et de téléphonie B2B2C a écopé d’amendes de 30 000 $, a annoncé l'Office de la protection du consommateur (OPC), jeudi.

Cette compagnie lavalloise avait plaidé coupable le 7 novembre dernier à 23 chefs d’accusation concernant des violations à la Loi sur la protection du consommateur.

B2B2C a eu recours à «des contrats non conformes et en insérant dans chacun de ces contrats des stipulations interdites: une stipulation où le commerçant se réservait le droit de modifier unilatéralement le contrat, une qui fixait à l'avance le montant des frais imposés au consommateur qui ne respecterait pas ses obligations, une par laquelle le commerçant se permettait d'exiger des pénalités de résiliation supérieures à celles permises par la loi et, finalement, une stipulation où le commerçant se réservait le droit de résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée», a affirmé l’OPC par communiqué.

Ces infractions avaient été commises en 2013.