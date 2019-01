Justin Bieber vient de lancer une ligne de vêtements TRÈS beige

Après avoir collaboré avec H&M et lancé une collection de t-shirts vraiment basiques, Justin Bieber récidive en tant que designer mode en lançant sa propre marque de vêtements du nom de Drew, qui est en fait son deuxième prénom.

Après un an de dur labeur, le chanteur propose sur son site web une collection unisexe de 14 pièces de vêtements amples dont le prix varie entre 48 $ et 148 $ US.

Cette ligne très normcore est un mélange de vêtements (vraiment) beige en corduroy, de t-shirts et d’hoodies avec un visage souriant. En fait, on retrouve le mot Drew à titre de sourire!

Pour chaque pièce, on retrouve une description anodine. Par exemple pour le col roulé, il est écrit: «Ce que le jeune Steve Jobs aurait porté. Parfait pour un portrait de famille, alors procurez-en un à votre père pendant que vous y êtes.»

Pour Justin: «Drew House est un endroit où vous pouvez être vous-même. Portez une pièce comme si vous vous en foutiez. Soyez relaxe. k.bye.»

En date d’aujourd’hui, 9 articles sont déjà sold out. Un succès assuré!

