Kylie Minogue terrorisée par un «stalker» venu chez elle

Kylie Minogue a appelé la police à cause d'un homme qui présenté chez elle et a appuyé «de manière répétée sur la sonnette pendant des heures ce mercredi et refusait de partir», comme l'a expliqué un voisin au Sun.

La chanteuse, qui habite le quartier de Chelsea, dans l'Ouest de Londres, «était plutôt choquée et a appelé la police. La police lui a parlé, ainsi qu'au suspect», poursuit le voisin, qui note qu'il semble s'agir d'une «campagne» contre la star.

Une autre résidente de l'immeuble a aussi déclaré à la publication que Kylie Minogue avait été mise en garde contre cet homme, qui avait posé des questions à propos de la chanteuse le mois dernier. «Un type étrange traînait, il faisait du porte-à-porte pour demander où vit Kylie, a-t-elle expliqué à la publication. Je ne pense pas que quiconque ait prévenu la police, mais on l'a mise au courant parce que ce n'est pas normal.»

Après l'arrivée de la police, les forces de l'ordre ont adressé une mise en garde à l'indélicat, mais ne l'ont pas arrêté. «Nous avons parlé aux deux parties impliquées, et l'affaire a été réglée en donnant un premier avertissement à l'individu», a déclaré la police dans un communiqué.

Au lendemain de cet incident, la chanteuse a augmenté sa sécurité. «Elle était évidemment très secouée par ce qu'il s'est passé, a déclaré une source au Sun. Elle a toujours eu un dispositif de sécurité autour d'elle, et des gens en qui elle a confiance dans les environs, surtout quand elle sort, mais elle va considérer d'autres options.»