Labeaume satisfait du projet de la Coop fédérée

Le maire de Québec, Régis Labeaume, préfère de loin voir du transbordement de grains et de céréales dans le secteur de l’anse au Foulon au lieu des produits chimiques.

M. Labeaume réagissait jeudi au projet de 90 M$ de la Coop fédérée, qui prépare la construction de nouveaux silos à grains le long du boulevard Champlain.

« J’aime autant avoir ça que du vrac, aussi. J’ai demandé à la Coop fédérée que ce soit beau. Au total, il faut qu’on améliore l’environnement », a poursuivi M. Labeaume.

Le maire s’est entretenu personnellement avec le chef de la direction de la Coop fédérée, Gaétan Desroches, pour s’assurer que le projet de développement prévu dans cette partie du port se fasse en harmonie avec les attentes de la Ville.

« Ils sont toujours en train de travailler pour que ce soit beau. Je leur ai fait des suggestions et ils vont me revenir », a ajouté M. Labeaume.

Le port est là pour rester

« Le port existe et on ne peut pas éliminer ses activités. S’il y en a qui espèrent qu’on ferme le port, ça ne marchera pas. »

Ce projet ne compromet en rien la nouvelle phase d’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain, a-t-il insisté.

En plus des deux dômes existants, la Coop fédérée veut ajouter huit nouveaux silos à grains, dont quatre de plus petites dimensions. Les travaux débuteront en février et la dernière phase sera complétée en 2021.

Plus tôt cette semaine, le conseiller du secteur, Jean Rousseau, a émis des réserves par rapport à ce projet de développement industriel, notamment en ce qui concerne l’impact visuel qui en découlera.