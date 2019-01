Le petit Québec

Après les moqueries et les attaques contre les déboires de Caroline Néron, c’est au tour d’Alexandre Taillefer d’être sacrifié au bûcher par les Québécois. Notre réaction face à ces deux entrepreneurs est franchement décevante.

Je ne connais pas personnellement Alexandre Taillefer. Tout ce que je sais de lui, c’est essentiellement la même chose que vous : un entrepreneur à succès doté d’une conscience sociale, président de la dernière campagne du Parti libéral, et maintenant celui qui vient de, disons-le franchement, se péter la gueule dans le projet de Téo Taxi.

Et c’est passablement triste.

Triste, parce que ce sont 400 emplois qui disparaissent. Des travailleurs qui voient du jour au lendemain leur univers basculer en revenant de leur quart de travail d’un impitoyable matin froid de janvier.

Triste, parce que c’est également un projet social, innovant et vert pour le Québec qui tombe à l’eau. Un projet certes ambitieux, mais qui reposait probablement sur un plan d’affaires insoutenable à long terme. Autrement dit, l’esprit de Téo Taxi était noble, son exécution un peu moins.

Triste, parce que cette entreprise appartenait un peu à tous les Québécois après les millions investis dans l’entreprise. Assurément que le statut de Taillefer lui a donné accès à des capitaux qu’il n’aurait pas pu obtenir autrement et que nos gouvernements auraient dû être plus exigeants envers l’entreprise. Cela reste néanmoins une défaite collective pour les Québécois.

On peut apprécier ou non Alexandre Taillefer. On doit en revanche reconnaître qu’il est un des nôtres. Un créateur d’emplois, se souciant du sort de sa collectivité et ayant rejeté l’idée du cheap labor pour les chauffeurs de Téo.

Et justement, que reproche-t-on à l'ex-dragon ? D’être un BS corpo et d’avoir eu accès à des fonds publics pour démarrer Téo Taxi ? D’avoir utilisé les leviers de l’État pour concurrencer la multinationale délinquante Uber ? D’avoir essayé de réformer une industrie défaillante en essayant de la rendre plus égalitaire et plus verte ?

Et vous, auriez-vous refusé l’argent de l’État si vous aviez eu en main un projet auquel vous croyez réellement ?

Permettez-moi de vous rappeler un truc. Une des responsabilités de notre État et de nos investisseurs institutionnels - la Caisse de dépôt et de Placement et Investissement Québec - est justement de permettre le démarrage d’entreprises à risque. Téo Taxi en était une. Il y a parfois des réussites, souvent des échecs.

Pensez-vous que Quebecor, le Cirque du Soleil, Couche-Tard et Bell – pour ne nommer qu’eux - auraient réussi sans aucune aide étatique ? Soyons réalistes. L’argent investi dans ces entreprises ont rapporté beaucoup plus à la collectivité que l’inverse.

C’aurait pu être le cas avec Téo Taxi, mais ce ne le fut pas.

Le vieux réflexe québécois

Ceci étant dit, la réaction de bien des gens nous rappelle comment le vieux réflexe québécois « né pour un petit pain », celui qui jubile devant le malheur des autres, perdure encore. Ce vieux fond judéo-chrétien qui crucifiait l’entrepreneuriat, l’argent et la réussite hante encore nos esprits.

Oh, que cela est réconfortant de se réjouir de l’échec de l’autre ! Que nous sommes moins médiocres quand nous pointons la médiocrité de l’autre ! Oh qu’il est édifiant de décapiter l’autre sur les médias sociaux !

Oui, Alexandre Taillefer s’est trompé à bien des égards avec Téo. Oui, trop d’argent public a été perdu avec Téo. Mais non, Taillefer n’est pas un parasite comme bien des Québécois l’ont affirmé sur les réseaux sociaux. Non, il ne mérite pas la prison comme un animateur de radio l’a insinué cette semaine.

Vous savez bien qu’il y aura des conséquences à l’exécution publique de Caroline Néron et d’Alexandre Taillefer. Elle frappera particulièrement la prochaine génération d’entrepreneurs.

Les sondages indiquent que c’est environ 40% des jeunes en bas de 35 ans qui veulent se lancer en affaires. Cela va changer le Québec pour le mieux.

Force est de constater que si on continue à casser du sucre sur le dos de chaque entrepreneur qui se plante, beaucoup en seront dissuadés.