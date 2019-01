Le vernis craque à la CAQ

Le pouvoir transforme, mais pas toujours pour mieux.

La CAQ ne veut pas de commission d’enquête sur le bordel informatique, malgré ses exigences lorsqu’elle était dans l’opposition. Les lanceurs d’alerte, elle les fout dehors ou les suspend pour les museler, malgré ses affirmations pour libérer la parole. Seul le personnel enseignant du secteur public se verra interdire le port de signes religieux, ce qui sera la meilleure méthode pour provoquer un nouvel exode vers les écoles privées à vocation religieuse. Ajoutant à la tragicomédie, les caquistes nous servent le plat réchauffé des libéraux en voulant compresser les dépenses publiques et faire accroire que cela n’affectera pas les services à la population.

Si des gens croyaient au changement et à une nouvelle façon de faire de la politique en amenant la CAQ au pouvoir, la présente semaine porte un coup dur aux illusions entretenues depuis l’élection générale.

Les associations patronales doivent jubiler de retrouver un clone du parti libéral, malgré la hausse du salaire minimum infligée par le gouvernement pour le 1er mai prochain. Elles ont joué la comédie de l’outrage, mais c’est peu cher payé pour avoir obtenu un gouvernement de gens d’affaire, avec des gens d’affaire et pour des gens d’affaire (Un petit restant de fin de messe en cette période de quête de laïcité). Il faut avoir un sérieux talent d’acteur pour se scandaliser que des travailleurs sous le seuil de pauvreté aient une hausse salariale supérieure à l’inflation et pour se réjouir que le gouvernement Legault prenne la défense de l’homme d’affaire Alexandre Taillefer qui a brûlé quelques millions de deniers publics tout en étant multimillionnaire.

En coupant dans les dépenses des ministères pour remplir leurs promesses électorales, les caquistes mettent un baume sur la douleur patronale occasionnée par la hausse du salaire minimum. Les associations patronales claironnent depuis près d’une décennie que tout nouveau programme gouvernemental doit être précédé de l’amputation d’un autre.

Crier à la corruption lorsqu’on est dans l’opposition fait mode. Toutefois, rendu au pouvoir cela risque de priver le parti de certains services entre amis ou de remettre le change à ceux qui l’ont servi. Sur le plan des apparences, le refus d’une commission d’enquête sur le cafouillage informatique laisse place à toutes sortes de suppositions et minent effroyablement la crédibilité de ceux qui voulaient laver plus blanc que blanc.

Trop occupé à tergiverser sur des dispositions de droits acquis et à refuser d’étendre sa loi aux établissements privés, la retenue du gouvernement en matière de laïcité ouvre la voie à un gâchis qui risque de durer plusieurs années. Les subventions aux écoles privées dans la foulée du rapport Parent était un compromis d’époque pour calmer le clergé et favoriser la démocratisation de l’éducation et aujourd’hui, nous ne sommes pas encore capables de tirer un trait sur ces subventions. On peut imaginer qu’avec des positions mitigées, le port de signes religieux perdurera et les communautés se ghettoïseront dans des écoles religieuses.

Le renvoi d’un professionnel du gouvernement parce qu’il a dénoncé l’intrusion du secteur privé dans la recherche scientifique en ce qui a trait à l’usage de pesticides s’avère le comble de la bêtise et se révèle encore plus choquant pour un syndicaliste. Je ne sais comment réagiront les enseignants, car d’un côté ils entendaient le ministre Roberge vouloir leur laisser dire publiquement ce qui ne fonctionne pas dans le système d’éducation et de l’autre, ils voient le ministre de l’Agriculture congédier un employé parce qu’il l’a fait. Nous pouvons douter qu’ils s’épancheront facilement. Le renvoi de ce professionnel est d’autant plus choquant qu’il nous montre un gouvernement préférant prendre des risques avec la santé de la population plutôt que de policer de grandes multinationales de l’agriculture.

Prélude à la fin de la lune de miel ou trébuchage momentané, la CAQ aura fort à faire pour préserver son lustre si la tendance enregistrée cette semaine se maintient!