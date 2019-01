LNH: Antoine Vermette annonce sa retraite

C’est officiellement la fin pour Antoine Vermette.

L’attaquant québécois de 36 ans accroche ses patins après 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey, a appris TVA Sports jeudi.

Au cours de sa longue carrière, le natif de Saint-Agapit a disputé pas moins de 1046 matchs dans la LNH. Il a remporté au passage la Coupe Stanley en 2015 alors qu’il portait l'uniforme des Blackhawks de Chicago.

«Ce sont deux exploits dont je suis particulièrement fier et qui ont marqué ma carrière», a-t-il indiqué au journaliste de Québec Stéphane Turcot.

Joueur autonome depuis juillet, Vermette a révélé avoir reçu quelques propositions l’été dernier et même au cours de la présente saison, mais sa décision était prise, lui qui est récemment devenu père pour la troisième fois.

«Je suis rendu là dans ma vie. J'ai le goût de m'occuper davantage de ma famille», a expliqué à TVA Sports le choix de deuxième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2000.

Il souhaite cependant revenir un jour dans le monde du hockey.

«Éventuellement, j'aimerais être associé au hockey, mais pour le moment ma famille est ma priorité», a affirmé Vermette, qui réside cet hiver en Arizona.

En plus des Blackhawks (2015) et des Sénateurs (2003-2009), il a joué successivement pour les Blue Jackets de Columbus (2009-2012), les Coyotes de Phoenix (2012-2015) et les Ducks d'Anaheim (2015-2018).

Il totalise 515 points, dont 228 buts.