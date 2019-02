Photos souvenirs: Macha Grenon

Photo d'archives

Petite-fille du réputé historien et auteur Hector Grenon et fille de Michel Grenon, important professeur d’université à l’UQAM et historien, la jeune Macha quitte les études très tôt pour exercer le métier de comédienne et dès l’âge de 17 ans, elle décroche son premier rôle, dans le téléroman de Réal Giguère, L’Or du temps.