Meurtre par compassion: le désespoir d’un proche aidant

Le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer a vécu le désespoir d’un proche aidant au point où son esprit n’était plus tout à fait là quand il a commis le geste fatal, selon la défense.

«Michel Cadotte avait une relation amoureuse saine et épanouie avec son épouse, il l’a accompagnée dans la [maladie], il est resté aux côtés de sa femme qui, elle, était détachée du monde», a dit l’avocat Nicolas Welt en déclaration d’ouverture de la défense, aujourd'hui, au palais de justice de Montréal.

Cadotte, 57 ans, est accusé du meurtre au deuxième degré de son épouse Jocelyne Lizotte, âgée de 60 ans. Mais pour la défense, l’accusé ne peut être reconnu coupable de ce crime, compte tenu de son état mental au moment du drame, le 20 février 2017.

Mme Lizotte était alors placée dans un CHSLD du Centre-Sud. Elle souffrait de la maladie d’Alzheimer, au point où elle ne reconnaissait plus ses proches, et elle passait pratiquement tout son temps attachée soit à son lit, soit à sa chaise.

Proche aidant

Un an plus tôt, M. Cadotte avait fait une demande d’aide médicale à mourir avec le soutien des proches, mais elle avait été refusée, car Mme Lizotte n’était ni en fin de vie ni en mesure de donner son consentement.

«M. Cadotte est devenu un proche aidant, il a vécu la fatigue, l’usure, ce qui l’a mené au désespoir et à la dépression, a expliqué Me Welt. Le 20 février 2017, il a été poussé au bout de ses ressources.»

La défense s’est ouverte aujourd'hui avec le témoignage d’une thérapeute du CHSLD Émilie-Gamelin, où logeait Mme Lizotte. La sœur de cette dernière devra aussi s’avancer à la barre afin d’expliquer comment elle a accompagné la femme tout au long de la maladie.

Un psychologue et un psychiatre vont également témoigner dans les prochains jours.

«Cela permettra de comprendre la maladie d’Alzheimer, les effets qu’elle a eus sur Mme Lizotte et ses proches», a expliqué Me Welt, qui défend Cadotte en compagnie de Me Elfriede Duclervil.

Le témoignage le plus attendu sera toutefois celui de Cadotte lui-même.

«Pourquoi tout ceci est arrivé? a demandé Me Welt. Il expliquera la façon dont il a vécu tout ça de l’intérieur.»

On ignore toutefois si son témoignage commencera aujourd’hui. La défense devrait s’étaler sur plusieurs jours.