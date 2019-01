Ne dépensez pas 230$ pour cette manette

La SCUF Vantage, vendue comme LA manette suprême pour la PlayStation 4, est loin d'être ce qu'elle prétend, notamment en raison d'une finition déficiente et de matériaux de faible qualité.

Avant de vous parler de cette manette, je tiens à dire que SCUF m'a envoyé gratuitement une version sans-fil de son produit haut de gamme (prix de détail suggéré de 229,95$). Or, c'est là que leur contribution à ce test s'arrête.

Où devrais-je plutôt dire deux exemplaires? La première, reçue un peu avant les Fêtes, a depuis officiellement rejoint le cimetière des accessoires défectueux et désuets.

Pour quelle raison? La prise micro-USB utilisée pour brancher et charger la manette est faite d'un métal TRÈS faible. Le compartiment est tellement étroit qu'on peine à brancher le fil dans la manette, et après quelques essais infructueux à un peu forcer, le métal a plié. Impossible de la brancher, de la charger, bref, de l'utiliser.

Vraiment, je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention à son équipement électronique. Je suis aussi une personne très pacifique, mais ça n'a aucun rapport dans ce texte.

Pour répondre à votre question, non, je n'ai pas forcé comme Hulk pour connecter le fil dans cette damnée manette.

À ce prix, disons qu'on s'attend à une résistance exemplaire. Ce qui n'est pas le cas.

Ça devrait pourtant être la base, non? Commençons par construire une manette durable, et ensuite, ajoutons des fonctionnalités supplémentaires.

Une panoplie d'ajustements

La Vantage est l'équivalent de la manette Élite de Microsoft, mais pour la PS4. C'est évident lorsqu'on regarde sa forme et son ergonomie: elle n'a rien d'une manette de PS4.

Oublions pour un instant sa durabilité douteuse et concentrons-nous sur ses véritables fonctions.

Pratiquement tout est interchangeable sur cette belle pièce de technologie destinée principalement aux athlètes du sport électronique.

En tout, on parle de près de 15 options différentes, en plus de la possibilité de déterminer quel bouton fait quoi. Par exemple, la gâchette de gauche peut devenir votre «X».

D'un point de vue matériel, vous pouvez facilement changer les manches multidirectionnels concaves pour des convexes, plus longs ou plus courts.

En ce moment, j'utilise un manche concave à gauche pour contrôler mon personnage, et un manche convexe de taille moyenne à droite pour viser plus rapidement et précisément. Ça fonctionne vraiment bien.

Il est aussi possible de modifier la taille des gâchettes de deuxième ligne (L2 et R2) pour des plus longues. Aussi, un petit anneau de plastique permet d'ajuster la pression requise pour activer ces dites gâchettes. Parfait pour ceux qui adorent les shooters et veulent profiter d'un avantage de quelques millisecondes sur leurs adversaires.

Je n'ai pas encore apprivoisé le système de palettes arrières. Les quatre sont personnalisables et permettent de jouer avec l'entièreté de ses doigts. J'imagine que c'est une question d'habitude: après 20 ans de gaming, c'est difficile d'en adopter de nouvelles, mais ça s'en vient tranquillement.

Si les vibrations vous déconcentrent ou que vous désirez alléger votre manette, vous pouvez simplement retirer les modules.

Un autre ajout intéressant: celui de la barre de contrôle du volume au bas de la manette. Pour quelqu'un qui écoute régulièrement des films avec des écouteurs, ça évite d'aller dans le menu pour ajuster le son.

Mais la vraie question est: est-ce que ça améliore réellement les performances?

Personnellement, tout est une question de préférences.

Suis-je meilleur à Call of Duty: Black Ops 4 depuis que j'utilise cet accessoire? Difficile à dire.

Or, suis-je plus à l'aise, en contrôle et confortable? La réponse est un oui sans équivoque.

Avant, j'avais des crampes aux mains après de longues séances de jeu. Je pouvais traîner ces douleurs pendant quelques semaines, avant que je ne me décide à arrêter de jouer quelques jours. Maintenant, je peux jouer sans ces inconforts.

C'est vraiment parfait pour diminuer le nombre d'heures jouées par semaine (lol).

Par contre, la différence vaut-elle le prix d'achat?

Ici, la réponse est un non sans équivoque. Pour un joueur moins «hardcore», la DualShock 4 fait amplement le travail.

Il existe des alternatives plus intéressantes (NACON Revolution Pro V2) et moins dispendieuses (Hori Onyx).

Si cette manette se vendait quelques dizaines de dollars de moins, je la recommanderais à quiconque souhaite se procurer une manette supérieure à la DualShock. Mais à 230$, taxes non incluses, c'est loin d'être abordable.