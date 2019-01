[PHOTOS] On a essayé 16 plats de la Poutine Week à Québec et voici ce qu’on en pense

Amateurs de gras et de nourriture décadente: votre semaine préférée de l’année commence ce vendredi avec la 7e édition de la Poutine Week!

Quelque 80 restaurateurs de la région ont mis la main à la pâte afin de concevoir une poutine toute spéciale qui sera offerte du 1er au 7 février au coût de 12$.

Cette année, les épicuriens qui dégusteront notre plat national dans le cadre de la Poutine Week, le feront pour une bonne cause, puisque pour chaque poutine vendue, 1$ sera versé à la Fondation Rêves d’enfants.

Parmi les événements de RestoQuébec, la Poutine Week est généralement la semaine gourmande qui suscite le plus d’engouement à Québec, soutiennent les organisateurs.

Afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend pour les sept prochains jours, nous nous sommes «sacrifiés» et avons goûté à 16 poutines offertes cette semaine. La liste complète des restaurants participants est disponible ici.

Goûtées par Mariane

Bâton rouge

L’Effilochée au Whisky

Photo courtoisie RestoQuebec

Ce plat met en valeur un succulent effiloché de «shorts ribs», garni d’une sauce au whisky. Le tout est surplombé de chou rouge, qui ajoute de la fraîcheur et de la délicatesse à la poutine.

La Belle et la Bœuf

La Ketolicious

Photo courtoisie RestoQuebec

Cette poutine s’inscrit dans l’alimentation KETO, ou diète cétogène, qui est caractérisée par une diminution de la consommation de glucides et une augmentation de la consommation de gras.

Le résultat de ce plat est franchement réussi et constitue un de mes coups de cœur. À elles seules, les frites de céleri-rave valent le détour. La poutine est agrémentée de fèves vertes frites, de bacon et d’une sauce maison. Oh, et détail important, le tout est surplombé du sublime fromage Doré-Mi.

Chez Victor

Gnocchi’ds on the Block

Photo courtoisie RestoQuebec

Il n’y a pas que le jeu de mots du nom de ce plat qui est savoureux. Les restaurants Chez Victor jouent d’audace et réinventent complètement la poutine en remplaçants les frites par des gnocchis frits. Le tout est agrémenté de poireaux frits, de bacon, de juliennes de pommes de terre, de caramel balsamique, de sauce à poutine maison et d’une crème fouettée à la ciboulette.

Faite à l’os

La Québec Smoke House

Photo courtoisie RestoQuebec

Amateurs de poutines décadentes et carnivores, ce plat est un incontournable. Le restaurant Faite à l’os présente une généreuse poutine garnie d’un succulent «brisket» de bœuf fumé laqué à la bière noire.

On y retrouve également des haricots barbecue, des lardons, un mélange d’oignons, des piments jalapeños, des poivrons sautés, une crème sure à la lime et une garniture de pain de maïs frit.

Frit’s Burgers & Poutines

La Poutine à Couillard

Photo courtoisie RestoQuebec

Envie de retomber dans votre enfance et de respecter votre budget d’épicerie de 75$ par semaine? La Poutine à Couillard devient alors un incontournable. Kraft Dinner, saucisses jumbos, bacon et «baloney» cuit dans le beurre: tout y est! Un vrai plaisir coupable.

Saint-Hubert

La Poutine Côtes levées

Photo courtoisie RestoQuebec

Cette poutine offerte dans les restaurants Saint-Hubert de la région met en valeur les délicieuses côtes levées croustillantes que l’on peut retrouver en entrée sur leur menu. Les saveurs de bière et d’érable sont à l’honneur dans ce plat.

Le Shaker

La PouTING

Photo courtoisie RestoQuebec

La poutine proposée par les restaurants Shaker, réunit tous les éléments nécessaires pour une fondue chinoise couronnée de succès. Morceaux de pommes de terre cuits au four, bœuf Angus émincé, brocolis, champignons, fromage en grains et une sauce qui combine sauce à poutine et bouillon à fondue.

L’effet est bien réussi: on se croirait réunis en famille autour d’un caquelon.

La Voie Maltée

La Plogue du Texan

Photo courtoisie RestoQuebec

Les deux restaurants La Voie maltée de Québec présentent une poutine qui allie plusieurs de leurs spécialités pour un résultat franchement impressionnant. «Brisket» de bœuf à la Texane, chili à la stout impériale, fromage en grains tex-mex, frites de cornichons et, surtout, un amalgame de saveurs avec la sauce à poutine maison et la sauce «mac’n’cheese» créée à partir de leur bière Malcommode. Ici, vraiment, le secret est dans la sauce!

Goûtées par Michaël

Archibald

La petite Archi

Photo courtoisie Resto Québec

Une poutine classique constituée de frites, fromage en grains, sauce à la Veuve noire, bacon de joue de porc maison et échalotes vertes. Pas besoin d’être trop extravagant quand la saveur y est. Ne nous laissez pas impressionner par votre reflet dans le gras du bacon. De toute façon, on est trop occupé à penser à la prochaine bouchée.

Côtes-à-Côtes

Poutine Canardises du Lac Brôme

Photo courtoisie Resto Québec

Une poutine avec une sauce maison de fond de canard, du fromage en grains de la fromagerie Victoria, de l’effiloché de canard confit à la forestière, un émincé de magret fumé, échalotes vertes, et finalement un pilon de canard frit sur le dessus. Vous avez dit... un pilon de canard frit sur le dessus? Oui. Ça se mange littéralement tout seul.

Entre-Côte Riverin

La fondue décadente

Photo courtoisie Resto Québec

Nouvellement arrivé dans Beauport, le steak house attire déjà les foules. Parions que ce ne sera pas différent pendant la Poutine Week. L’Entre-Côte Riverin propose un effiloché de bœuf avec sauce secrète de l’Entre-Côte, du fromage Boivin en grains, des piments bananes frits et un carré de fondu aux 5 fromages. C’est cochon. Pour ma part, j’ai trouvé que les frites étaient particulièrement succulentes. À voir les yeux globuleux des gens autour de la table, l’ensemble de l’œuvre n’était pas mal non plus!

Le Dijon

Smokey Beez-ness

Photo courtoisie Resto Québec

Fait avec des patates de l’île d’Orléans, du fromage en grains de la Fromagerie Les Rivières, une glace de viande classique au bourbon, du smoked meat maison fumé au bois d’érable, un peu de moutarde pour ne pas perdre l'essence d'un sandwich au smoked meat, du miel recueilli de leur propre toit et d’un cornichon. Sans blague, j’ai entendu à plusieurs reprises, autour de la table, qu’il s’agissait du meilleur smoked meat jamais mangé. Il fondait littéralement dans la bouche. Voilà un produit qui ne décevra pas les amateurs de viandes fumées et de poutines. Ça vaut un détour au nord de la ville.

Les Fistons

La casse-croûte

Photo courtoisie Resto Québec

Qu’est-ce que l’on retrouve normalement sur le menu d’un casse-croûte? Cette poutine. Des frites avec pelure, sauce poutine à partir d’une demi-glace de veau maison, du fromage en grains frais de la Fromagerie Victoria, une rondelle d’oignon et un pogo Fistons à base d’une chapelure au couscous : la poutine est excellente. La rondelle d'oignon est impeccable et le fait que la chapelure du pogo soit faite à partir de couscous donne un petit côté croquant que j’ai adoré. Bravo. Si vous passez par la 3e avenue, dans Limoilou, faites un arrêt.

Le Maizerets

La CINQ-UP

Photo courtoisie Resto Québec

Une poutine avec du bacon... deux cheddars en grain effiloché... un pogo maison et du bœuf. Oui, comme la description officielle le mentionne, il s’agit bien de cinq ingrédients non-négligeables pour faire une syncope. Mais, comme on dit, qui ne risque rien n’a rien... Surtout qu’elle est délicieuse!

LvlOp

La poutine à John Marston

Photo courtoisie Resto Québec

Il fallait bien une référence à un jeu vidéo pour le LvlOp. Dans ce cas-ci, c’est à Red Dead Redemption, un jeu se déroulant au temps des cow-boys. Pour l’occasion, le restaurant offre un mélange de patates grecques et de fromage en grains aux fines herbes. À cela, ajoutez une sauce demi-glace au porto et servi avec le «Jerky de Porc» de la ferme Turlo. Oui, du «jerky» dans une poutine. Laissez-moi vous dire qu’avec ce plat, pas besoin de «cheater», vous en sortez assurément gagnant. GG, good game.

Miyagi Bistro Thaï et sushi

La Summer Pout!

Photo courtoisie Resto Québec

Des pommes de terres rouges fraîches avec de la sauce BBQ maison au Whisky Canadien, du flanc de sanglier fumé à chaud et flambé, du fromage en grains St-Laurent, des oignons et choux rouges sautés au Crown Royal, un poireau émincé frit, de la fleur de basilic thaï, et finalement, des oignons verts. Oui, la poutine est très bonne, mais on va se le dire, le flanc de sanglier fumé à chaud et flambé vole la vedette au reste du plat. Tu regardes le fumoir, installé à l’extérieur du restaurant, pendant que tu es à table, et tu te dis : ma vie est définitivement une réussite grâce à ça.