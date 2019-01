Où sont les gardes du corps?

FRISCO, Texas | Impossible de ne pas remarquer l’humilité et la simplicité d’Eleider Alvarez. Le gars est champion du monde, comme Adonis Stevenson ou comme Lucian Bute l’ont été.

Le gars est champion du monde et pourtant, quand on a grimpé dans l’avion pour Dallas, il portait son sac et voyageait tout seul comme un grand garçon.

Sont où les gardes du corps ? Sont où les messieurs habillés en noir de Garda, sont où Éric et Teddy, les ombres de Stevenson ?

« Nous autres, on n’a pas besoin de gardes du corps. Nous autres, on est restés proches des gens », répond en souriant Stéphane Lépine, le gérant d’Alvarez.

En fait, c’est à l’aéroport de Dallas qu’Eleider Alvarez a eu droit à son premier signe de « noblesse ». Pendant que Marc Ramsay, Mathieu Boulay et les autres montaient dans un bus pour se rendre aux compagnies de location de voiture, Eleider était cueilli par une grosse limousine envoyée par Top Rank.

Pour le reste et jusqu’à aujourd’hui, Alvarez mène la vie qu’il menait avant d’être champion. Hier, en fin d’après-midi, il s’est rendu dans un YMCA pour y rencontrer des enfants. Babas et admiratifs, les petits ont admiré le champion, lui ont posé quelques questions qu’un interprète a traduites en anglais et il a donné quelques courtes leçons sur l’art de frapper sur le gros sac de sable.

Il l’a fait avec attention, avec gentillesse et avec générosité. Écrire le contraire serait un affreux mensonge.

Et qui arrive en ville jeudi pour servir de grand frère et de protecteur au champion ? Oscar Rivas en personne.

Avec Oscar, pas besoin de Garda. Oscar a grandi dans les calles, les ruelles des villes de la Colombie. Là où les gardes du corps n’osent pas s’aventurer.

Ça fait que...

Photo Réjean Tremblay

KATHY DUVA : LE COMBAT DE LA SURVIE

Kathy Duva est une femme courageuse. Mais ces mois-ci, elle en a plein les baskets. Si Sergey Kovalev perd contre Eleider Alvarez samedi soir, les actifs boxe de Mme Duva vont tomber à presque néant. Peut-être que Kovalev joue sa carrière samedi, mais dans le cas de Kathy Duva, enlevez le « peut-être ». Elle joue son entreprise, aussi simple que ça.

« Quand j’ai appelé Yvon Michel pour lui offrir un combat contre Kovalev, je n’avais pas prévu qu’il perdrait. Heureusement, il reste une vraie chance samedi pour la revanche », a-t-elle dit quand je lui ai parlé hier après-midi.

Kathy Duva, la belle-fille de Lou Duva, a vécu assez longtemps dans la boxe pour savoir que les bons mots de tout un chacun à son sujet ne veulent rien dire. Quand Bob Arum dit qu’il « adore Kathy », c’est peut-être vrai, mais ça ne l’empêcherait pas d’être le premier à ramasser les restes de Main Event. Et la moue de Kathy montre qu’elle n’est pas dupe, loin de là.

En plus, Kovalev est pris avec une histoire d’agression et de violence contre une jeune femme et ça pourrait le déranger dans la préparation de son combat.

– Comment ça se passe avec sa femme, avec cette histoire qui l’éclabousse ?

« Bien j’espère. Elle est au courant. Elle a marié un athlète professionnel. »

Je n’ai pas senti une grande compassion à l’endroit de Sergey...

Mais je peux me tromper.

Photo Réjean Tremblay

LES COWBOYS : LA FOLIE DES GRANDEURS

Nous sommes installés tout près du complexe d’entraînement des Cowboys de Dallas. C’est débile, démesuré et un peu fou.

Trois terrains de football, une clinique médicale aussi grande qu’un petit hôpital, des restaurants, des boutiques, des hôtels. En tout, 91 acres de terrain. Des investissements de 2,4 milliards en dollars canadiens.

Jeff Smith, le directeur général de l’Omni Hotel, qui appartient à 50 % à Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys, nous a fait faire le tour. Sa mère est une Laprise de Québec et il est d’une gentillesse exquise.

Mathieu Boulay prépare une carte postale sur le sujet.

Je voulais juste vous dire que le Canadien, c’est de la petite bière à côté de ce que j’ai vu hier.

Mais les Cowboys n’ont pas de JiC, pas de Filosa, pas de Bijou Rinfret. Autrement dit, sont pas si big que ça.

ENCORE QUELQUES LIVRES

Le poids, c’est la hantise des boxeurs, Eleider Alvarez commence à avoir les joues creuses et les dents lui poussent.

« J’espère atteindre 175 livres dès jeudi soir. C’est la première bataille à gagner », a-t-il confié hier.

Si c’est le cas, il pourra manger un demi-filet mignon accompagné d’un frappé aux protéines.

Ça va le faire remonter à 177 livres au réveil. Vingt petites minutes de course le matin de la pesée, un jeûne presque total et Eleider sera prêt à 15 heures pour la pesée officielle.

Après, on va gaver Alvarez de « carbs » pour qu’il récupère son énergie avant le combat. Spaghettis, crêpes, la grosse affaire.

DANS LE CALEPIN – Signe que le prochain combat d’Alvarez devrait être présenté au Centre Vidéotron, Martin Tremblay est attendu à Frisco aujourd’hui. Lui a le droit de coucher à l’Omni...