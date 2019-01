Impact: oublier la saison 2018

SARASOTA | Zakaria Diallo sourit toujours, mais mercredi soir, il souriait peut-être un peu plus que d’habitude.

Il faut le comprendre, il disputait enfin des minutes, près d’un an après avoir subi une rupture du tendon d’Achille qui lui a fait rater l’ensemble de la saison 2018.

« Ça fait vraiment beaucoup de bien après l’année dernière et ce qui s’est passé, admet-il avec son air juvénile malgré ses 32 ans. J’ai joué 45, c’est très bien et c’est encourageant pour la suite.

« Je n’ai plus de douleur, ça se passe bien, je suis vraiment à 100 %. Maintenant, il ne reste plus qu’à travailler parce que l’an passé je n’ai pas joué. »

Long chemin

Dans le cas de Diallo, le chemin du retour a été long et ce n’est pas parce qu’il a repris l’entraînement à la fin de l’été qu’il était complètement remis des effets négatifs de sa blessure.

« Quand j’ai repris l’an dernier, je savais que c’était correct, mais je ne me sentais pas à 100 % au niveau des accélérations et des prises d’appui.

« Les deux mois de vacances qu’on a eus m’ont fait du bien, j’ai pris le temps de me reposer et de travailler beaucoup d’exercices d’appui, ce qui m’a fait du bien. »

Rémi Garde sait que son protégé a vécu beaucoup de frustration en raison de cette blessure et il croit que ça va lui servir de stimulant en 2019.

« Comme il est frustré de ne pas avoir pu montrer ce qu’il voulait montrer l’an dernier, il est dans un très bon esprit. »

En dents de scie

Son compagnon en charnière centrale mercredi, Rudy Camacho, veut lui aussi mettre 2018 derrière lui.

« On va oublier cette saison et se concentrer sur celle qui arrive », a-t-il lancé sans retenue.

Camacho a connu une année en dents de scie, marquée par diverses blessures qui lui ont fait manquer plus d’une dizaine de matchs, peut-être parce qu’il a enchaîné une demi-saison en Belgique et une entière en MLS.

« Je n’étais pas du tout bien sur le plan physique, on l’a constaté. Je ne sais pas si c’est parce que j’ai enchaîné deux saisons.

« Je veux juste être bien physiquement et revenir à mon niveau. »

Attentes

Diallo sait qu’il devra gérer les attentes parce que les partisans veulent le voir en action depuis un an et qu’il vient en quelque sorte en relève à Rod Fanni, qui avait été embauché d’urgence pour pallier sa blessure.

« Je vis bien avec les attentes, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Je sais qu’il y en a et c’est tant mieux, ça met du piquant. »

Il se réjouit par ailleurs d’être jumelé à Camacho, un compatriote avec qui il s’entend très bien.

« Rudy est Français comme moi et on s’entend bien en dehors du terrain, alors sur le terrain on ne peut que s’entendre. On est toujours ensemble, donc ça se passe très bien. »

L’an passé, on a surtout vu Camacho du côté gauche de la charnière centrale, alors que mercredi il était à droite. Diallo se trouvait à gauche et c’est ce qu’on risque de voir cette saison, puisque le second se sent plus à l’aise sur la gauche.

« Je suis droitier, mais quand je monte avec le ballon, ça me permet de me remettre sur mon pied droit », explique Diallo qui ne déteste pas transporter le ballon dans le but de relancer l’attaque.

