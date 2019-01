Pas d’excuses pour l’austérité: Leitao préfère assumer le bilan de son gouvernement

Tous ceux qui se sont présentés pour le Parti libéral en 2018 connaissaient le bilan gouvernement Couillard et doivent l’assumer, considère l’ex-ministre des Finances Carlos Leitao, qui ne regrettant rien, refuse de s’excuser pour les années de rigueur budgétaire.

«Je pense que quand on s’est engagés en campagne électorale, en 2018, tout le monde savait exactement quel était, quel avait été notre orientation gouvernementale. Donc si quelqu’un n’était pas à l’aise avec ça, c’est un peu tard maintenant pour le découvrir», a déclaré le député de Robert-Baldwin, jeudi matin, à son arrivée au caucus présessionnel de l’aile parlementaire libéral.

Deux jours après que notre Bureau parlementaire ait révélé qu’une partie de la députation libérale voudrait que le PLQ s’excuse pour les années d’austérité, l’ex-ministre des Finances se dit «prêt» à «discuter longuement» avec quiconque, au sein de son caucus ou se son parti, des raisons qui ont amené le gouvernement Couillard vers la rigueur budgétaire.

«On a fait ce qu’on a fait parce que c’était nécessaire de le faire, a dit M. Leitao. On allait frapper le proverbial mur.»

Tout n’a pas été parfait

Seul député libéral autre que son chef à s’être présenté devant la presse parlementaire, jeudi matin, Carlos Leitao reconnait tout de même que son parti aurait pu faire mieux, surtout en matière de communication.

«Quand on s’engage dans un tel processus (la rigueur budgétaire), il y a toujours des enjeux de communication qui, des fois, peuvent nous échapper, a souligné M. Leitao. On aurait du mieux expliquer pourquoi on faisait ce qu’on faisait. Si c’était à refaire, cet aspect-là, on le ferait différemment.»

Le PLQ devrait-il pour autant présenter ses excuses aux Québécois? «Bien sûr que non», a laissé tomber l’ex-grand argentier du gouvernement Couillard.

Dossier clos

Le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, considère quand à lui que l’épisode de la lettre « est un dossier qui est clos ».

«Il y a une enquête interne. C’est terminé pour nous», a d’abord laissé entendre M. Arcand.

«C’est-à-dire qu’il y a une discussion interne», s’est-il ravisé devant l’étonnement des journalistes.

«Dans ça, il suffit d’avoir un peu de mesure, a-t-il relaté. C’est-à-dire, on n’est pas dans le déni, en disant que notre formation politique a été parfaite. Là, on a fait des erreurs... On n’a pas été à l’écoute des citoyens, possiblement, comme on aurait dû l’être, mais ceci étant dit, on a aussi fait des bonnes choses. On a quand même laissé la province ici, le Québec, en bon état, ça, il faut le souligner.»