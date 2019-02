Problème d’énurésie nocturne

Je souhaiterais venir en aide à cette maman dont le fils de 7 ans vient de commencer à faire pipi au lit. Ma fille aînée, deux ans et demi plus vieille que sa sœur, a commencé à faire pipi au lit vers l’âge de quatre ans. Comme elle avait besoin de beaucoup plus de sommeil que sa sœur, j’ai vite compris que pendant une période de dix heures de sommeil, il était normal d’avoir besoin d’uriner plus souvent.

J’ai réduit sa quantité de liquide consommé le soir en m’assurant qu’elle fasse pipi avant d’aller au lit. Avant de me coucher je la réveillais, et malgré quelques crisettes, je l’emmenais faire pipi. La méthode a donné a pris plusieurs mois avant de donner des résultats.

Intéressant l’évaluation que vous avez faites du nombre de mixions possibles en fonction du nombre d’heures de sommeil. Ça pourrait inspirer d’autres mamans.