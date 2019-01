Programmation hivernale: hockey, méditation et politique sur MAtv

Le bouquet de nouveautés offertes par MAtv cet hiver dégage un fort parfum de diversité. Depuis lundi, la grille horaire de la chaîne comprend des thèmes comme le hockey, la méditation, la politique, la présence autochtone et le vieillissement.

Une multitude d'enjeux

Les vendredis en soirée (19 h ou 19 h 30), les amateurs de hockey junior pourront donc poser les yeux sur une quinzaine de matchs présentés un peu partout au Québec durant les prochaines semaines.

Ceux qui apprécient davantage les joies de la méditation auront la chance de se détendre à deux reprises le matin, du lundi au vendredi (7 h 30 et 10 h 30), avec «LaFormavie Zen», dont les techniques enseignées sont inspirées de la philosophie Qi Gong, de la médecine chinoise, du yoga et de la méditation guidée. Il sera également question de bien-être avec «Ère libre» (samedi 11 h et dimanche 20 h), une nouvelle proposition animée par Michèle Sirois qui s'intéresse aux joies et au défis du vieillissement.

La gestion de la Ville de Montréal est quant à elle au cœur de la nouvelle émission hebdomadaire «Métropolitique», diffusée les lundis à 18 h. Enjeux politiques et rouages de l'administration municipale font partie des sujets abordés.

Les artistes en vedette

MAtv s'efforce de faire rayonner la culture sous toutes ses formes durant cette autre saison télé. Avec «Présence autochtone», le dimanche à 19 h, elle offrira une tribune aux artistes autochtones qui feront parler leur talent en danse, musique, arts visuels, etc.

Les cinéphiles seront aussi servis avec la présentation de «Concordia Film Festival» le mardi à 22 h, une émission en anglais propulsée par des films étudiants et les œuvres de réalisateurs internationaux.

Comme c'est le cas depuis plus de 10 ans maintenant, la chaîne des citoyens renouera avec «Ma première Place des Arts» qui prend son titre du populaire concours. Dès le 9 mars à 20 h, l'animateur Olivier Robillard Laveaux présentera les visages de la relève prêts à s'exprimer en chanson.

Une vingtaine de jeunes talents brilleront également grâce à «Festival Vue sur la relève: regard sur les artistes», un rendez-vous animé par Marilyse Hamelin à compter du 30 mars à 19 h 30.

On consulte toute la programmation à matv.ca.