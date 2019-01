Pub anti-GM durant le Super Bowl

TORONTO | Une publicité exhortant les consommateurs canadiens à boycotter les véhicules de General Motors (GM) sera diffusée durant le Super Bowl, dimanche, a annoncé le syndicat Unifor, qui est derrière cette initiative.

«Les consommateurs canadiens ont le pouvoir de choisir les produits qu'ils achètent, a affirmé par communiqué Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour montrer aux gens comment dire à GM qu'ils n'achèteront pas de véhicules construits au Mexique d'une entreprise qui met des milliers de Canadiens au chômage.»

Cette annonce sera diffusée en anglais et en français.

Une autre, demandant aux consommateurs canadiens de s’engager sur internet à ne pas acquérir de véhicules de GM fabriqués au Mexique, a été diffusé jeudi sur la page YouTube du syndicat.

Ces publicités s’inscrivent dans la campagne médiatique entreprise par le syndicat pour faire pression sur le constructeur américain qui a annoncé en novembre la fermeture de son usine d’Oshawa, en Ontario, et de ce fait la mise à pied de quelque 2500 employés.

«Les Canadiens comprennent que GM est allé trop loin et que le constructeur doit établir une capacité manufacturière plus équilibrée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et mettre fin à l'exploitation des travailleurs mexicains. C'est pourquoi nous prenons position contre la cupidité de GM», a précisé Jerry Dias.