«Agir tôt»: Legault annonce une plateforme informatique pour détecter les retards d’apprentissages

GATINEAU | Le gouvernement Legault va créer une plateforme informatique pour améliorer la détection et la prise en charge des retards de développement chez les enfants.

«Je suis convaincu qu’avec ces mesures, on va être capable, à long terme, d’augmenter les taux de diplomation en secondaire 5», a affirmé le premier ministre jeudi lors du point de presse de clôture du caucus présessionnel de la CAQ à Gatineau, en Outaouais.

La plate-forme «Agir tôt» donnera «accès aux parents à des questionnaires permettant l’évaluation du profil développemental de leur enfant». Les résultats de ce test permettront à l’enfant d’être pris en charge par des spécialistes le plus tôt possible. Le gouvernement caquiste promet d’ailleurs d’embaucher d’ici deux ans 800 professionnels pour faire ces examens. Il prévoit dépenser entre 70 et 90 M$ par année et les coûts seront précisés dans le budget du printemps.

«Plus on agit tôt, plus on a de chance de modifier la trajectoire et de permettre à l’enfant d’aller en classe régulière», a expliqué le ministre délégué à la Santé Lionel Carmant. «Dès que quelqu’un va avoir l’impression qu’un enfant a des retards, que ce soit une éducatrice en CPE, une grand-mère, les parents, ils seront référés à la plate-forme web», a-t-il dit.

Trop de Ritalin

Le Journal révélait au matin qu’une cinquantaine de médecins «sonnent l’alarme» et dénonce le recours trop facile aux médicaments pour traiter des symptômes s’apparentant au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Au Québec, la consommation de psychostimulants comme le Ritalin est trois fois plus élevée qu’au Canada.

Le ministre Carmant croit qu’avec une meilleure prise en charge des enfants en bas âge, la surprescription de Ritalin pourrait diminuer. «Comme on n’a pas de service pour les enfants, on leur donne une prescription. Les parents insistent beaucoup, ils voient la rentrée scolaire arriver et ça va vite», a soutenu Lionel Carmant, qui était directeur du service de neurologie du CHU Sainte-Justine avant de se lancer en politique.

«Les médicaments ont leur rôle à jouer, mais dans les premières années, l’éducation est très importante», a-t-il ajouté.