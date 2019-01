Quelques bougonneries de SNC-Lavalin

Rafraichissons la mémoire de certains

Chers lecteurs assidus, du moins je l’espère, incroyables tous les crimes commis par notre « joyau » et notre « fleuron » depuis quelques années. Pas seulement inadmissible, mais épouvantable. Commençons par le pire cas de corruption au pays, soit le contrat de construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), alors dirigé par un ami de Philippe Couillard, feu Arthur Porter. Afin d’obtenir le lucratif contrat en partenariat public-privé de 1.4 milliard $ (sans compter les extras de convenance), SNC-Lavalin a versé 22.5 M$ en pots-de-vin, dont un peu moins de la moitié à Yanaï Elbaz, un ancien dirigeant du CUSM : « Corrompu jusqu’à l’os. Elbaz a reçu 10 millions $ en pots-de-vin pour favoriser la firme SNC-Lavalin » (Le Journal de Montréal, 27 novembre 2018). L’ex-ministre libérale Monique Jérôme-Forget aimait répéter à satiété que les PPP c’était fabulous.

Tiens, pour obtenir le juteux contrat et épargner 25 millions $, SNC-Lavalin a fait passer, à nos décideurs, un stationnement extérieur de huit étages pour un parking souterrain : « Un stationnement “souterrain” en hauteur. La magouille a aidé SNC-Lavalin à remporter le contrat de construction du CUSM » (La presse, 17 mai 2014). Et en bon citoyen corporatif qu’il est, SNC-Lavalin échoue à faire tomber les accusations criminelles » (Le Journal de Montréal, 10 octobre 2018). Toujours avec suffisance : « SNC-Lavalin aimerait régler ses litiges sans devoir reconnaître ses fautes » (Le Devoir, 8 mai 2015). Et vint le chantage éhonté : « Corruption. Ottawa punit injustement 40 000 travailleurs, plaide la firme SNC-Lavalin » (Le Devoir, 11 novembre 2015).

Et puis les travaux sur le pont Jacques-Cartier

« 15 M$ d’extras à SNC-Lavalin. Un consortium dirigé par le géant du génie québécois aurait fait des affaires d’or grâce au “Zorro” des ponts » (Le Journal de Montréal, 26 février 2014). SNC fait toujours des affaires d’or, mais sur le bras de qui? Et puis : « L’ancien PDG du pont Jacques-Cartier accusé. Il aurait reçu 2 M$ en pots-de-vin de SNC-Lavalin pour un contrat de réparation » (Le Journal de Montréal, 30 juin 2016).

Le génie SNC dans l’asphalte

« Travaux d’asphaltage bâclés. Le BIG (Bureau de l’inspecteur général) suspend un contrat de pavage de 3.45 M$, SNC et Demix montrées du doigt » (La Presse, 23 septembre 2015). Ah non, pas ça : « Surveillance des chantiers d’asphaltage. Il faut écarter SNC-Lavalin (et d’autres) croit un comité d’élus » (La Presse, 24 octobre 2015). Voilà où ça mène la privatisation qui coûte toujours plus cher et prive l’État de son expertise qui devient alors vulnérable et ouvre grand la porte à la corruption, à la collusion et à la fraude. Ça, c’est un fait démontré et indéniable.

Le génie SNC dans l’entretien ménager

Gracieuseté de Stephen Harper : « Un contrat d’entretien payant pour SNC-Lavalin » (Le Journal de Montréal, 23 novembre 2014). Un contrat d’entretien de plusieurs milliards de dollars pour faire le ménage (on est loin de l’ingénierie) dans 320 immeubles fédéraux. Et par ici la bonne soupe : « Contrat de gestion de 320 immeubles fédéraux. Factures salées pour épousseter. Trente-six mille dollars par année pour le nettoyage d’appoint des bureaux d’un ministre et d’un sous-ministre. Cinq mille dollars pour installer six lumières encastrées. Deux mille dollars pour deux plantes, etc. » (La Presse, 10 mars 2010). À lire à cet effet l’excellente chronique de Vincent Marissal alors employé de La Presse et maintenant député de Québec solidaire : « Quelqu’un a-t-il le numéro de la vérificatrice générale? ». Et le numéro de la police aussi.

Tiens, une drôle juste pour vous : « Jacques Lamarre, PDG (SNC-Lavalin) de l’année, selon le National Post » (Les Affaires, 13 novembre 2014). Enfin : « Gestion des immeubles fédéraux (par SNC). Surfacturation et autres irrégularités » (La Presse, 12 octobre 2011).

Et SNC toujours égale à elle-même

Au CUSM, SNC-Lavalin continue à presser le citron avec l’assentiment de nos élus. Pas très grave, ce sont les citoyens qui paient : « Enquête. Où vont vos impôts? C’est complètement fou. Le CUSM (donné en PPP à SNC) a entre autres dépensé 409 $ pour déplacer un distributeur à savon » (Le Journal de Montréal, 24 octobre 2015). À lire cet excellent travail d’enquête effectué par le journaliste Éric Yvan Lemay afin de constater d’autres horreurs, gracieuseté de SNC-Lavalin. Legault et la CAQ, compte tenu de la fraude démontrée, doivent annuler ce PPP consenti à SNC afin d’arrêter l’hémorragie qui saigne les contribuables en permanence. Les caquistes ont le pouvoir de casser ce ridicule contrat. Tiens, en prime, une dernière vraiment cocasse : « SNC en lice pour un prix de relations publiques décerné par la Société québécoise des professionnels en relations publiques » (Le Devoir, 3 mai 2013).

SNC ailleurs dans le monde : bis

C’est juste épouvantable de voir les fripouilleries commises dans le monde par notre géant. Et cette liste est loin d’être exhaustive.

- « Autre tuile pour SNC-Lavalin. La Tunisie rouvre une enquête pour fraude » (Le Journal de Montréal, 23 décembre 2018);

- « Corruption. SNC règle avec la Banque africaine de développement » (Le Devoir, 2 octobre 2015). Pour vraiment se développer, l’Afrique devrait prendre exemple sur la Chine, à la fois socialiste et capitaliste;

- « SNC-Lavalin. Des allégations au Cambodge » (La Presse, 18 avril 2013). SNC ne fait pas de discrimination. Il « bougonne » partout;

- « Projet au Bangladesh : deux ex-employés de SNC-Lavalin sont accusés de corruption » (Le Devoir, 23 juin 2012). Un génie oui, mais de la corruption;

- « Un ancien haut dirigeant de SNC-Lavalin arrêté par les autorités suisses » (Le Devoir, 30 avril 2012);

- « SNC-Lavalin accusée de complot en Inde » (La Presse, 12 janvier 2010). Il serait peut-être plus facile d’énumérer les pays où SNC n’a pas forniqué?;

- « Rapport de la GRC sur SNC. 160 millions $ en pots-de-vin au régime Kadhafi (en Libye) » (La Presse, 12 juin 2013);

- Et pour finir en beauté : « SNC-Lavalin bannie par la Banque mondiale pour 10 ans » (La Presse, 18 avril 2013).

SNC-Lavalin et Bombardier des fleurons. On fait dur. Et nos gouvernements leur versent des milliards de dollars de notre argent en notre nom. Mais, ils n’ont pas d’argent pour les services publics de la population.

La question : pourquoi les élus aiment SNC-Lavalin?

Il n’y a rien de croche que les boss de SNC n’ont pas fait, comme engraisser financièrement les partis politiques :

- « Financement politique illégal. SNC aurait versé jusqu’à 150 000 $ par an au PLQ » (La Presse, 11 novembre 2014);

- « Commission Charbonneau. SNC-Lavalin a versé 200 000 $ en liquide à Union Montréal » (Le Devoir, 15 mars 2013);

- « 22.5 millions pour “influencer” des fonctionnaires » (La Presse, 2 mars 2013). L’influence, ça se paie. Malheureusement, la population n’a pas l’argent nécessaire pour influencer nos élus;

- « Amende record imposée pour un système de prête-noms » (La Presse, 14 février 2015). On emprisonne des gens ordinaires pour moins que ça;

- « Financement illégal. 127 ingénieurs de SNC sous enquête » (Le Journal de Montréal, 17 février 2016);

- « Surfacturation de municipalités et du gouvernement. SNC-Lavalin ne pense pas devoir rembourser de grosses sommes » (La Presse, 19 novembre 2013).

Pourquoi s’acharner sur notre trésor corporatif? Soyons miséricordieux et pardonnons. Remettons les compteurs à zéro... jusqu’à la prochaine fois. Parole du chef de la CAQ : « Legault veut protéger SNC-Lavalin » (Le Devoir, 14 décembre 2018). Et pour terminer, ce touchant cri du cœur : « SNC-Lavalin tente de rallier le public à sa cause. La direction de l’entreprise, accusée au criminel s’excuse » (Le Devoir, 20 octobre 2018).