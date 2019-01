Qui paie quoi dans une maison intergénérationnelle?

D’ici 2030, un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans. Dans cette optique, les maisons intergénérationnelles deviendront de plus en plus une solution de rechange aux résidences pour personnes âgées, à condition de bien planifier qui paie quoi.

Une maison intergénérationnelle est une propriété unifamiliale qui comporte un logement supplémentaire permettant la cohabitation parents-enfants. Du fait de cette organisation, une question s’impose : comment gérer le paiement de l’hypothèque ? Voici les 3 options possibles :

1- Paiements partagés

Cette première option suppose que parents et enfants seront copropriétaires de la maison, donc tous deux responsables du paiement de l’hypothèque.

Équitable à première vue, cette manière de faire implique toutefois certaines considérations qui devront être prévues au moment de passer chez le notaire. Il est notamment question de la succession en cas de décès. Il faut également prévoir ce qu’il arrivera lorsque les parents partiront en maison de retraite, ou encore si l’un ou l’autre des deux partis souhaite vendre la maison.

2- Enfant locataire

Cette manière de faire implique que l’enfant verse (ou non) un loyer à ses parents, qui seront les seuls propriétaires de la maison. Ici aussi, la question de la succession devra être réglée à l’avance, au cas où devait survenir le décès du ou des parents propriétaires. Cette option est la plus appropriée si l’enfant ne dispose pas de la capacité financière pour souscrire à une hypothèque.

3- Parent locataire

Cette option peut se révéler avantageuse dans la mesure où le parent vend sa maison devenue trop grande. Cette vente permet notamment de fournir une somme d’argent très utile pour la retraite.

Deux scénarios sont possibles. D’abord, le parent peut vendre sa propre maison à son enfant, qui viendra habiter avec lui dans cette même maison transformée en habitation intergénérationnelle. Dans un autre scénario, le parent peut vendre sa maison pour ensuite aller vivre avec son enfant dans une autre maison. Dans les deux cas, le parent paye un loyer à son enfant, loyer qui aidera à payer l’hypothèque ainsi que les autres frais d’entretien

Conseils