Résolu termine l’année avec une hausse de ses ventes et de ses profits

Produits forestiers Résolu a conclu son exercice 2018 en enregistrant une hausse de ses ventes et de ses revenus au quatrième trimestre, malgré la baisse du prix du bois d’oeuvre.

Son bénéfice net s’est établi à 36 millions $ (38 $ par action diluée) pour cette période de trois mois qui s’est terminée le 31 décembre, contre 13 millions $ (0,14 $ par action) à la même époque un an plus tôt.

Les revenus ont été aussi en hausse de 34 millions $ par rapport au dernier trimestre de 2017 pour atteindre 932 millions $. Pour l’année au complet, l’augmentation a été de 7 %, à 3,8 milliards $.

«Notre base d'actifs optimisée nous a permis de tirer parti de la dynamique favorable des marchés pour réaliser une excellente performance annuelle, malgré les obstacles liés aux coûts et la faiblesse du marché du bois d'œuvre au quatrième trimestre», a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la direction, par communiqué, jeudi.

«Nous avons été confrontés à des prix du bois d'œuvre en chute libre au cours du trimestre, à des perturbations opérationnelles inattendues, à la maintenance planifiée et à l'augmentation des coûts de l'énergie et du bois. Malgré ces défis, nous avons généré des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 435 millions $ en 2018, monétisé les actifs de Catawba et de Fairmont à des valeurs attrayantes, remboursé un montant en capital de 136 millions $ aux actionnaires au moyen d'un dividende exceptionnel et réduit notre endettement peu après la clôture de l'exercice», a-t-il ajouté.

Résolu estime qu’en raison de la conjoncture économique «favorable» et les baisses de production récentes chez les producteurs canadiens, les prix du bois d’œuvre devraient remonter cette année.