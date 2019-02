Retour à la maison pour Benjamin Gagné

Benjamin Gagné avait encerclé la date du 1er février sur son calendrier.

Échangé aux Sea Dogs de Saint John lors de la dernière période des transactions, l’arrière de 20 ans effectuera un retour au Centre Vidéotron vendredi soir.

« J’aurai des papillons dans l’estomac, a illustré l’ancien capitaine des Remparts. Ça va être bizarre de me retrouver de l’autre bord. Je suis plus excité que nerveux. Ma famille sera présente dans les gradins et ça va être un match vraiment spécial. »

Gagné souhaitait terminer sa carrière junior à Québec, mais ça s’est passé autrement. « Ce n’est pas la façon dont je pensais terminer ma carrière, a-t-il reconnu, mais je suis content de me retrouver dans les Maritimes. À 20 ans, tu as un autre regard du circuit et c’est quelque chose de spécial de jouer dans les Maritimes. Tant qu’à être échangé, je souhaitais me retrouver avec une équipe qui disputerait au moins un match à Québec. »

L’arrière soutient avoir quitté en bons termes. « Je n’ai aucun problème avec Patrick [Roy] et les Remparts, a-t-il affirmé. Les Remparts ont bougé en pensant à l’avenir et je comprends la situation. C’est une grosse décision quand tu échanges ton capitaine, mais personne n’est à l’abri d’une transaction. À Saint John, je me suis retrouvé dans une organisation de première classe et j’aime vraiment ça. L’entraîneur-chef et le directeur-gérant me font confiance. »

Meilleur équilibre

Roy est-il habité par des sentiments particuliers de retrouver son ancien capitaine ? « Il a été ici seulement trois mois, a souligné le Diable en chef. Ça semble bien aller pour lui et je suis bien content. C’est un chic type que j’adore. »

Les prises de bec de Gagné avec les officiels ne plaisaient pas à Roy, mais l’entraîneur-chef soutient que ce n’est pas la raison qui l’a convaincu de transiger son capitaine. « On voulait miser sur un attaquant de 20 ans et ça nous a permis d’obtenir un meilleur équilibre au sein de nos trois premiers trios avec la venue de Luke Kutkevicius à la position de centre, a-t-il expliqué. On n’aimait pas son comportement sur la glace à l’endroit des officiels et ça nous dérangeait beaucoup parce que ça ne représente pas l’image qu’on veut avoir, mais j’aurais pu m’asseoir avec Benjamin et corriger la situation si cela avait été le facteur de son départ. »

Bizarre

Étienne Verrette est content de revoir son ancien coéquipier. « C’est le fun de le revoir, a indiqué celui qui a succédé à Gagné comme capitaine. Je ne l’ai pas revu depuis les Fêtes. C’est toujours spécial d’affronter un ancien coéquipier dans un nouvel uniforme. Ça va faire bizarre de le voir dans un autre chandail que celui des Remparts. »

S’il n’obtient pas un essai chez les professionnels comme il le souhaite, Gagné désire poursuivre avec les Reds de UNB. « J’aimerais bien jouer avec Matthew Boucher à UNB, a-t-il précisé. C’est un excellent programme et je n’ai pas assez gagné dans les dernières années. »

Roy se méfie des distractions

Les Remparts de Québec tenteront de signer une troisième victoire consécutive seulement pour la deuxième fois de la saison, vendredi soir, alors qu’ils accueilleront les Sea Dogs de Saint John dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du circuit Courteau.

Les Diables rouges ont réussi le coup les 28 et 30 novembre ainsi que 1er décembre dans des gains face aux Tigres de Victoriaville, aux Saguenéens de Chicoutimi et au Drakkar de Baie-Comeau.

« Il y aura plusieurs distractions avec la présence de plusieurs anciens et j’ai demandé aux gars de demeurer concentrés sur le match, a mentionné l’entraîneur-chef Patrick Roy au sujet de sa discussion avec ses protégés avant l’entraînement de jeudi matin. Malgré nos deux victoires contre l’Armada et les Foreurs, nous avons un groupe qui ne se satisfait pas. C’est un groupe intense, qui travaille fort et qui veut progresser. Je voulais une équipe à mon image. »

L’arrière Étienne Verrette abondait dans le même sens. « Notre intention est de coller trois victoires consécutives et on va tout faire pour que ça se réalise, a mentionné le capitaine des Remparts. Peu importe qui tu affrontes dans le circuit et leur position au classement, tu dois te présenter si tu veux gagner. On doit se concentrer sur le match et oublier les distractions. »

Virage jeunesse

Même si les Sea Dogs croupissent au 9e rang de l’Association Est sur dix équipes avec seulement 11 victoires en 48 parties pour un maigre 25 points, ils ont disposé des Remparts par la marque de 4-3 en prolongation lors du dernier duel entre les deux formations, le 5 décembre à Saint John.

« Ils ont pris un virage jeunesse et ils devraient connaître du succès assez rapidement, a indiqué Roy. Ils misent sur plusieurs bons jeunes. Ils jouent de mieux en mieux et misent sur un bon mélange. »