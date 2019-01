Retour d'un service aérien pour la traverse Matane-Côte-Nord

Une autre tuile s'abat sur la traverse entre Matane et la Côte-Nord. Le navire Appolo qui devait prendre la relève, vendredi, du CTMA Vacancier voit sa période d’«opérationnalisation» prolongée.

La Société des traversiers du Québec (STQ) doit remettre en place un service aérien entre les deux rives. Elle fait aussi appel au CTMA Voyageur, un navire dont la principale vocation est le transport de marchandises, mais qui dispose de cabines.

Ce navire effectue de février à juin et d’octobre à décembre une liaison chaque semaine entre Cap-aux-Meules et Matane pour le transport cargo et des passagers peuvent y accéder.

En raison de sa capacité, l'accès au service maritime sera accordé en priorité au transport lourd. Il y aura un aller-retour par jour, sauf vendredi où il y en aura deux.

C'est pour cette raison qu'une liaison aérienne est mise en place pour la clientèle piétonne avec des allers-retours quotidiens entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles.

Contrairement au service offert durant la période des fêtes lors de l’arrêt complet de la desserte maritime, les clients doivent se rendre directement aux aéroports. Aucun service de navette ne sera offert. L’horaire des vols pour vendredi et samedi est disponible.

«Les modalités pour les vols pour à compter du 3 février seront communiquées dès que possible», a indiqué la Société des traversiers par voie de communiqué la nuit dernière.

En raison des vents violents qui étaient annoncés, toutes les traversées du CTMA vacancier prévues jeudi sont annulées.

Le NM Appolo est le navire de remplacement temporaire acquis par la STQ pour prendre le relais de la desserte maritime à partir du mois de février. Il est arrivé à Matane lundi.