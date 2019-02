Safia Nolin s’invite chez les drag queens

Soucieuse de voir plus de diversité dans le paysage culturel québécois, la chanteuse Safia Nolin a choisi de faire appel à une drag queen montréalaise pour le clip de sa chanson Dagues. Son initiative est bien reçue par les internautes qui ont visionné la vidéo à près de 10 000 reprises en moins de 48 heures.

Bien que la chanteuse ait polarisé les opinions dans le passé, elle semble cette fois-ci avoir rallié fans et détracteurs. Tant sur les réseaux sociaux que sur sa chaîne YouTube, les commentaires abondent majoritairement dans le même sens, des mots comme « touchant », « magnifique », « beau » et même « émouvant » étant utilisés pour décrire la vidéo en question où une drag queen interprète la chanson Dagues. « J’ai été étonnée de voir le nombre de visionnements monter aussi vite. C’est fou », souffle Safia Nolin en entretien au Journal.

Plus de diversité

Faisant elle-même partie de la communauté LGBT, Safia Nolin ressent une responsabilité à mettre de l’avant une certaine diversité. N’ayant pas été exposée à ce genre de visibilité quand elle était plus jeune, elle souhaite aujourd’hui que ses fans se reconnaissent dans les images qu’elle propose.

« À l’âge où j’ai découvert mon homosexualité, ça aurait été cool d’avoir un modèle. Ça m’aurait empêchée de penser que je n’étais pas normale. D’où la responsabilité des artistes LGBT d’être visibles... », avance Safia Nolin.

« Mais les efforts ne devraient pas non plus se limiter aux membres de la communauté LGBT. Tout le monde devrait faire un effort pour être plus inclusif et mettre de l’avant des gens différents, pas juste dans leur orientation sexuelle, mais dans leur couleur et leur apparence physique », ajoute-t-elle.

Brouiller les genres

Il y a donc longtemps que la chanteuse caressait le désir de tourner un vidéoclip en compagnie d’une drag queen. Cette forme d’art, le drag, a beau être de plus en plus connue et appréciée du public, grâce au phénomène mondial qu’est devenue l’émission RuPaul’s Drag Race, elle demeure somme toute marginalisée, selon Safia Nolin.

« On a beau être en 2019, il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout ce qui n’entre pas dans le cadre hétérosexuel normatif. Je trouve ça important de montrer des choses différentes, comme une masculinité non toxique avec des hommes qui sont à l’aise de brouiller les conventions des genres », avance-t-elle.

Des looks pour faire réagir

Pour ce faire, elle a donc fait appel à la drag queen montréalaise Verona Verushka, de son vrai nom Marc-André Boisvert, trouvée par hasard sur les réseaux sociaux. Son esthétique cadrait parfaitement avec la vision de Safia Nolin pour ce vidéoclip, soit « un look classique, mais avec un côté très edgy ».

Bref, une alliance parfaite entre les deux artistes, selon Marc-André Boisvert. Quelques jours plus tard, il débarquait au Cabaret Mado, à Montréal, avec un look créé sur mesure pour le tournage de la vidéo : perruque blonde, tenue d’ébène et verres de contact blancs.

« J’aime créer des looks qui vont faire réagir et choquer les gens, leur faire vivre une émotion. C’est quand je vais dans les côtés plus dark que je m’amuse réellement », explique-t-il.

► Safia Nolin sera en spectacle à la Maison de la culture Maisonneuve de Montréal les 21 et 22 février.