Sagna veut être plus décisif

SARASOTA | Bacary Sagna est arrivé avec l’Impact alors que la saison 2018 était fort bien entamée, il est donc très heureux d’être de l’aventure dès le camp préparatoire cette année.

Sagna a disputé neuf rencontres l’an passé, mais ce fut suffisant pour bien analyser l’équipe qui l’entoure

« J’ai la chance de vivre dans un groupe qui vit bien et de connaître les gars. On a énormément de qualités et il faut qu’on en soit conscients.

« On a tous les ingrédients réunis pour aller au bout et être une équipe très solide. »

Toujours s’améliorer

Le Français aura 36 ans dans deux semaines et a beau avoir joué une dizaine de saisons en Angleterre avec Arsenal et Manchester City, il estime qu’il peut encore améliorer certains aspects de son jeu.

« Forcément, il faut que je sois plus décisif. Chaque fois que je suis amené à monter, il faut que ça se transforme en passe décisive ou en passe qui amène une action dangereuse. »