Scandale des sextos: «j'ai l'impression que l'école n'a pas bien protégé nos filles»

Comment expliquer que la crise entourant le partage de photos à caractère sexuel chez les élèves du Séminaire des Pères Maristes de Québec ait pris une telle ampleur?

«Ils sont pris avec des problèmes qu’ils pensaient n'avoir jamais existé. Qu’est-ce qu’ils connaissent de la cyberpédophilie, des sextos?» a confié Alain Pronkin à l'émission «J.E.».



Le spécialiste des affaires religieuses estime que les Pères Maristes ne sont pas formés pour faire face à de telles situations.



«Il faut faire affaire avec des professionnels qui connaissent ce domaine-là. L’écoute est le problème principal des communautés religieuses dans les cas d’abus sexuels, pas juste des agressions, mais aussi la pédophilie sur le net», ajoute-t-il.



C’est couvert par le Vatican selon l'auteur du livre «Qui succèdera au Pape François».



D'ailleurs, dans le rapport d'enquête du ministère de l'Éducation sur la crise des sextos au Séminaire dévoilé vendredi dernier, il est recommandé de développer les connaissances de la direction et des membres du conseil d'administration en gestion de risque et de crise.



Notamment par la formation des personnes en place et l'ajout de spécialistes en droit, en communication et en gestion pour améliorer l'efficacité du C.A.



L'émission «J.E.» a obtenu un enregistrement d'une rencontre entre les jeunes victimes et la direction du Séminaire des Pères Maristes.



Un enregistrement qui permet de comprendre jusqu'à quel point les filles ont eu l'impression de ne pas avoir été prises au sérieux.



On y entend entre autres les adolescentes reprocher aux dirigeants de l'établissement d'avoir remis des méritas sportifs, des récompenses, à deux garçons après qu'ils aient été arrêtés pour l'échange de sextos.



La mère d'une des victimes dit que la direction de l'école lui a répondu «que ça n'a rien à voir avec le côté académique, ç’a à faire avec le côté sportif».



Les adolescentes ont dénoncé l'attitude des garçons, le harcèlement qui s'est poursuivi après l'intervention de la police.



«Si vous mettez des conséquences graves, les gens (les autres élèves) vont comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas correct. Mais là, personne ne comprend ce qu'ils ont fait» a dit une des filles lors de cette rencontre.



«Vous ne pouvez pas vivre dans un rôle de victime toute votre vie. Ça n’a pas de bon sens» leur a entre autres répondu un membre de la direction.



«J'ai comme l'impression que l'école n'a pas bien protégé nos filles dans cette situation», conclut la mère d'une des victimes.



Cinq garçons ont formellement été accusés d'avoir échangé des photos à caractère sexuel de trois jeunes adolescentes. Des événements qui se sont produits sur plusieurs mois.



La seule victime qui avait décidé de continuer à étudier à cette école privée en septembre vient tout juste de quitter le Séminaire pour poursuivre ses études ailleurs.



Deux des garçons qui ont reconnu leur culpabilité en Cour sont toujours au Séminaire des Pères Maristes.