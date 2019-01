Selon le chef Ghislain Picard : Le registre des armes à feu ne s’applique pas aux réserves autochtones

Le registre des armes à feu ne s’applique pas aux réserves et territoires traditionnels autochtones, selon le chef Ghislain Picard.

«Ce gouvernement doit prendre acte du fait que les Premières nations ont juridiction en matière de gestion des armes à feu sur leurs territoires, a fait valoir jeudi le chef de l’Assemblée des Premières nations Québec-Labrador (APNQL). On considère que (le registre) c’est une loi québécoise, donc une loi d’application générale, et on a toujours insisté sur le fait que les lois d’application générale ne s’appliquent pas aux Premières nations».

Ghislain Picard déplore que le gouvernement Legault n’ait pas pris en considération les réalités vécues par les détenteurs d’armes à feu autochtones dans l’application de la loi.

«Il y a une méconnaissance des pratiques qui nous sont propres du côté des Premières nations, de la chasse notamment. On sait que chez certaines nations, il y a des périodes de chasse qui sont reconnues comme étant presque sacrées», insiste-t-il, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Les propriétaires de carabines et fusils de chasse non restreints avaient jusqu’au 29 janvier pour immatriculer leurs armes au registre. Notons que les retardataires peuvent encore s’enregistrer. La ministre Geneviève Guilbault a annoncé la semaine dernière des assouplissements au registre des armes à feu, qui n’entreront toutefois pas en vigueur avant encore quelques semaines. Des ajustements qui ne répondent pas aux demandes des Premières nations, plaide le chef Picard.

L’APNQL ne donnera pas de directive aux chasseurs autochtones avant d'avoir rencontrer le gouvernement caquiste puisque les chefs de différentes communautés sont divisés quant aux mesures à prendre.