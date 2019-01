Sergey Kovalev peut-il imiter Arturo Gatti ?

FRISCO, Texas | Sergey Kovalev et le défunt Arturo Gatti ont un point en commun. Les deux anciens champions du monde ont fait appel à l’entraîneur Buddy McGirt pour relancer leur carrière.

Après sa défaite contre Oscar De La Hoya en 2001, Gatti avait décidé de changer d’entraîneur. Il venait d’encaisser sa cinquième défaite en carrière et plusieurs observateurs croyaient que l’heure de sa retraite était sur le point de sonner pour lui.

C’est à ce moment que «Thunder» a décidé d’embaucher Buddy McGirt afin de prolonger son parcours de quelques années. Une bonne décision, car il a pu obtenir plusieurs combats payants, dont la trilogie contre Micky Ward et un duel avec Floyd Mayweather.

Le boxeur et l’entraîneur ont finalement mis à leur relation d’affaires l’année suivante après un revers de Gatti contre Carlos Baldomir.

Samedi soir, McGirt aura une mission de sauvetage similaire avec Sergey Kovalev. Il tentera de l’aider à essuyer sa dernière défaite contre Eleider Alvarez.

«Les deux situations se ressemblent et pas en même temps, a indiqué Buddy McGirt lors d’un entretien avec le Journal de Montréal. Arturo et Sergey ont deux personnalités différentes.

«Par contre, Sergey affronte le gars qui l’a battu dès son combat suivant comme Arturo après le premier duel contre Ward.»

Rien de compliqué

McGirt a commencé à travailler avec Kovalev à compter du premier jour de son camp. Il a eu huit semaines pour corriger les problèmes de l’ancien champion.

C’est peu de temps. Ça peut prendre des années à un entraîneur avant de changer le style d’un boxeur de façon significative.

«On n’a pas effectué de gros changements, a précisé McGirt. On a seulement resserré quelques petites affaires étant donné qu’on n’avait pas beaucoup de temps devant nous. On est revenus à la base et on a gardé le tout très simple.

«Sergey a été champion pendant plusieurs années et il possède un bon bagage chez les amateurs. Il sait ce qu’il a à faire.»

Lors d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on a vu un Kovalev avec un centre de gravité plus bas et ses mains plus hautes par rapport à son premier choc avec Alvarez. Pourra-t-il boxer de cette façon pendant 12 rounds sans revenir à ses anciennes habitudes ? Il faut en douter.

Kovalev peu bavard

Après avoir participé à la conférence de presse de Top Rank et avoir donné quelques courtes entrevues, Kovalev s’est rapidement dirigé vers sa chambre d’hôtel.

«J’ai fait une erreur et je vais la réparer samedi, a souligné le Russe. Je vais effacer cette tache à mon dossier. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière.»

D’ailleurs, il a fait faux bond au représentant du Journal qui devait avoir une entrevue avec lui. Pourtant, dans le passé, Kovalev avait toujours bien collaboré avec l’auteur de ces lignes.

Il a sûrement eu peur qu’on lui pose des questions sur la présumée agression qu’il a commise sur une femme en juin dernier en Californie. Jamie Frontz en a rajouté une couche dans les dernières heures en mettant plusieurs détails sur les actes de Kovalev lors de l’incident qui se serait déroulé en juin dernier.

À ce sujet, son entraîneur a tenté de contourner notre question.

«Je n’étais pas au courant de la situation, a affirmé McGirt. Puis, une personne au gymnase m’en a informé, mais je n’en ai pas parlé avec Sergey. Ce n’est pas le premier boxeur à avoir des ennuis avec la justice.

«Il y en a tellement qu’on aurait la matière pour écrire un livre.»