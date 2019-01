[Sondage] Qui devrait incarner le prochain Batman?

Ça y est, c’est officiel: Ben Affleck laisse tomber sa cape et sera remplacé dans le prochain titre de la série Batman.

Prévu pour juin 2021 selon Deadline, le film sera réalisé et scénarisé par Matt Reeves, qu’on connaît pour des projets tels que Cloverfield, Let me In et War for the Planet of the Apes.

Mais, c’est terminé pour Ben Affleck, qui passera le flambeau à un autre acteur pour incarner le rôle de Bruce Wayne/Batman.

Selon plusieurs rumeurs sur le web, Affleck sera remplacé par quelqu’un d’un peu plus jeune. Mais, qui donc?

Qui aimeriez-vous voir incarner Batman? À vous de voter!