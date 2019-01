Taverne Tour: L'itinéraire des gagnants

Selon l’encyclopédie des pauvres - Wikipédia -, «une taverne est un lieu de restauration ou un débit de boissons, alcoolisées notamment.»

Si l’époque de la Rome antique donnait lieu à des rassemblements peu vertueux dans les tavernes, il s’agit aujourd’hui d’un endroit chaleureux pour consommer sa bière auprès de gens charismatiques. Non, on ne s’y adonne plus au jeu et à la prostitution. Votre âme est sauve!

En 1937, le gouvernement de Maurice Duplessis avait toutefois interdit aux femmes d’accéder aux tavernes, prétextant que ce n’était pas un endroit approprié pour les dames dignes de ce nom. Ce n’est que le 22 juillet 1982 qu’on a permis aux demoiselles d’y mettre les pieds. Yes!

Dans le but de mettre en valeur ses (feu) lieux de perditions, le Taverne Tour prend d’assaut Montréal, une fois par année, juste à temps pour faire échouer tout le monde dans son «mois sans alcool». Du 31 janvier au 2 février, on fait le tour des tavernes de l'Avenue Mont-Royal, du Boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis.

Je suis capricorne et j’aime donc gagner. Des trophées, des médailles, des concours... Donc, même quand il n’est pas question de compétition, je m’orchestre une victoire à ma façon.

Voici donc, signé de ma main, l’itinéraire de tous les gagnants pour le Taverne Tour.

31 janvier

Anatole au Verre Bouteille

Votre soirée commence à 21h au Verre Bouteille pour voir Anatole (ou Alexandre Martel pour ceux qui aiment les vrais noms).

On l’a souvent vu frencher Hubert Lenoir durant la dernière année, mais il n’a pas fait que ça. Il l’a accompagné sur scène et il a sorti un nouvel album, Testament.

Une synth pop de compétition qu'il vous faut voir en VRAI.

Frigs, Guerilla Toss et Lonely Parade à la Sala Rossa

Vers 22h ou un peu après (ça commence jamais à l'heure les spectacles dans les bars... du moins, croisons les doigts!) Distortion Psych Fest et CISM présentent un agréable trio.

La formation torontoise Frigs amorce la chose avec une voix de fond de caverne et un rock langoureux.

L'électro de type musique-qui-fiterait-bien-sur-un-jeu-vidéo suit avec le groupe new yorkais Guerilla Toss.

Puis, vous finirez votre soirée avec Lonely Parade, un groupe d'amis adeptes de post-punk. Des jeunes qui ont commencé à faire des tournées avant d'être majeurs.

Mais là, tout est beau. Ils vont pouvoir entrer sans se faire carter.

1er février

Klaus et invités au Ministère

On espère que vous dormirez toute la journée pour pouvoir commencer les choses comme il faut à 21h30, vendredi, au Ministère pour la formation Klaus.

Joe Grass, Samuel Joly et François Lafontaine sont les trois forces non-tranquilles qui forment le groupe, né avec un premier album en 2018.

À aller découvrir si ce n'est déjà fait.

Video Age à l’Escogriffe

Vers 22h, il faudra vous rendre vers l'Esco pour le show de Video Age, une électro pop rétro de la Nouvelle-Orléans qui vous permettra un déhanchement suffisant pour ne pas avoir besoin d'un petit café de milieu de soirée.

N Nao à la Casa Del Popolo

Là, vers 23h, c'est le moment crucial.

C'est l'heure où ça passe ou ça casse: allez-vous aller vous coucher ou allez-vous continuer à vivre la vie montréalaise?

C'est là qu'on reconnait les vrais.

La sensation underground montréalaise N Nao vous attend à la Casa.

Cette fille, c’est Naomie De Lorimier.

Le show n’a pas lieu sur la rue qui porte son nom de famille. Mêlez-vous pas!

Elle oeuvre auprès de Laurence-Anne, mais son album À jamais pour toujours, sorti le 30 novembre, en a convaincu plus d'un.

Grim Streaker au Ministère

À minuit, si vous n'êtes pas encore trop enivrés, vous vous rendez au Ministère pour entendre le groupe post-punk/surf/skate-punk originaire de Brooklyn Grim Streaker.

Vous y allez notamment parce qu'il y aura de la pizza gratuite.

2 février

Kandle au Boswell

Les plus solides tiendront encore sur leurs deux pieds samedi.

Le 2 février, on vous attend au Boswell à 21h pour le show de Kandle.

Elle se produira en formule trio avec Jason Kent (guitare, voix) et Myëlle (violoncelle, voix).

Des harmonies prometteuses sont à prévoir.

Yonatan Gat à La Sala Rossa

À 22h, c'est à la Sala Rossa qu'il faut aller. La dernière fois que j'ai vécu l'expérience Yonatan Gat, c'était au FME 2018.

J'en suis pas encore revenue.

Et c'est pas vraiment quelque chose qui s'explique.

Televisionaries aux Enfants du rock

L'itinéraire tire à sa fin aux Enfants du rock.

Ce bar-là, c'est un endroit où tu «finis» souvent ton parcours, parce que tu es ben «fini» quand tu en sors.

Le groupe newyorkais Televisionaries vous y attend pour une dernière (?) pinte.

Si la fièvre de minuit vous habite, la soirée ne fait alors que commencer au show de clôture du Ministère.

Le DJ Jonathan Toubin et sa soirée soul «slash» concours de danse New York Night Train seront là.

Il est possible que vous preniez le bus pour New York tout de suite après. Ça fait partie des effets secondaires.

Toute la programmation du festival est ici. Mais pour gagner le Taverne Tour, le trajet est juste au-dessus.

À la vôtre!