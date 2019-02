Tout est plus gros au Texas

FRISCO, Texas | En 20 ans, j’ai eu la chance de voir plusieurs arénas, stades ou amphithéâtres. Des petits, des moyens et des gros. Toutefois, j’ai eu un choc en voyant le Ford Center at the Star. Eleider Alvarez et Sergey Kovalev vont s’y affronter. Wow !

J’ai été soufflé par ce bijou d’architecture pensé par le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones. Une vingtaine de minutes de Dallas à 110 km/h (la limite de vitesse permise au Texas) et on est rendus.

Pour vous donner une idée, c’est comme si on implantait un projet de 91 acres dans un quartier qui ressemble au quartier Dix30 à Brossard. Et Jones n’a pas fait les choses à moitié, comme dans tout ce qu’il entreprend.

Les Cowboys ont trois terrains d’entraînement : surface synthétique, gazon naturel et l’autre à l’intérieur. Le choix de la surface est effectué selon les conditions de leur prochain match.

Les joueurs sont traités aux petits oignons avec une clinique aussi imposante qu’un petit hôpital au Québec. Il ne manque rien dans leurs installations, qui ont été inaugurées en 2015. Tout est à la fine pointe de la technologie.

Des immeubles de bureaux, des restaurants et des boutiques ont poussé comme des champignons depuis l’ouverture du complexe qui a coûté la somme de 2,6 milliards $ canadiens. L’Omni Hotel, où logent tous les boxeurs cette semaine, fait aussi partie de « Cowboys Land ».

On devrait y payer un voyage aux deux Wetenhall. On parle des Alouettes, évidemment.

Deuxième gala de boxe

Le gala de demain sera le deuxième de l’histoire du Ford Center.

Pourquoi Frisco pour le deuxième affrontement entre Eleider Alvarez et Sergey Kovalev ? La raison est fort simple. Le patron de Top Rank, Bob Arum, est un ami de longue date de Jerry Jones.

L’événement de demain a de bonnes chances d’être le premier d’une longue série dans cet amphithéâtre de 12 000 places. Selon nos informations, seulement 5000 billets auraient trouvé preneur, mais ça fait partie de la réalité de la boxe en 2019.