Une ado vole la voiture d’un livreur de pizza pour rendre visite à son petit ami

Une adolescente de la Floride a dérobé la voiture d’un livreur de pizza, plus tôt cette semaine, dans le seul et unique but de rendre visite à son petit ami.

L’amour nous fait parfois faire de drôles de choses...

Mercredi dernier, Josie Bigelow, 14 ans, a volé la voiture d’un livreur de pizza pendant que celui-ci complétait une livraison, peu après minuit.



Le livreur, Christopher Cook, âgé de 49 ans, affirme avoir vu la jeune fille sortir du bois alors qu’il marchait vers la porte de la maison. Elle est ensuite montée à bord de la voiture et a pris la poudre d’escampette.

Le véhicule a été localisé à quelques kilomètres de là, dans l’entrée d’une maison.

Selon ce que le père de l’adolescente a dit à WBBH-TV, sa fille aurait commandé de la pizza pour pouvoir voler la voiture du livreur et rendre visite à son copain.

Bigelow a été arrêtée et accusée de vol de voiture.

La pizza orpheline a, quant à elle, été donnée aux policiers.