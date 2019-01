Une mère se nourrit d’espoir

ALMA | Près de 10 ans après la disparition de David Fortin de son domicile d’Alma au Lac-Saint-Jean, la Sûreté du Québec ne sait toujours pas ce qui a pu arriver au jeune homme, même après que « plus de 1000 informations » lui eurent été transmises par le public. Malgré tout, ses parents ne perdent pas espoir de le retrouver vivant.

Caroline Lachance et Éric Fortin sont sans nouvelles de leur fils depuis le 10 février 2009.

Ses parents sont convaincus qu’il était victime d’intimidation et que cela a un lien avec sa disparition.

Près d’une décennie plus tard, David Fortin n’est toujours pas rentré chez lui.

« C’est invivable et épuisant de ne pas avoir de nouvelles de son enfant », confie Caroline Lachance, en entrevue au Journal.

Une foule d’hypothèses ont été avancées pour tenter d’expliquer la disparition du jeune homme, dont on soulignera le 25 e anniversaire de naissance en juin prochain. David a-t-il eu un accident ? S’est-il enlevé la vie ? A-t-il fugué pour aller s’établir ailleurs ?

Aperçu à Montréal et en Colombie-Britannique ?

Des citoyens des quatre coins de la province, de Montréal à Trois-Rivières en passant par Québec, ont rapporté aux autorités l’avoir aperçu. On a même déjà cru qu’il pouvait se trouver en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces canadiennes.

« C’était surtout pendant les premières années qui ont suivi sa disparation. Les policiers ont fait des démarches, mais sans preuve à l’appui, c’était peine perdue », mentionne M me Lachance. La SQ a « vérifié, traité et tenté de corroborer » chacune des quelque 1000 informations qui lui ont été acheminées depuis 2009.

« Il ne faut pas hésiter à nous donner de l’information, même si 10 ans se sont écoulés, indique la sergente Mélanie Dumaresq. En ayant encore plus de morceaux du casse-tête, ça nous permet d’avoir une image encore plus claire de la situation », dit-elle.

La SQ assure que le dossier de David Fortin est encore actif et que ses enquêteurs continuent de recevoir des informations à son sujet, même si celles-ci entrent à un rythme moins fréquent que lors de sa disparition.

Mme Lachance compte souligner les 10 années de la disparition de David dans l’intimité, le 10 février prochain, en compagnie de son conjoint et de la sœur du jeune homme, Marjorie. Les trois gardent encore espoir de le retrouver vivant et le serrer un jour dans leurs bras.