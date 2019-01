Une comédie romantique avec Ryan Reynolds et Blake Lively pourrait arriver sur nos écrans très bientôt

Ryan Reynolds va jouer le premier rôle dans la comédie romantique Shotgun Wedding, film qu’il va aussi produire et on se demande s'il va choisir sa propre femme, Blake Lively, dans le premier rôle féminin.

Shotgun Wedding raconte l’histoire d’un couple fiancé qui planifie un mariage extravagant dans le Sud. La journée de l’événement, une bande de criminels vient tout chambouler.

Le film n'a pas encore de date de sortie prévue, mais on sait que Ryan jouera le mari. Par contre, rien n’est confirmé concernant l’actrice qui jouera sa femme!

On espère de tout notre coeur que Ryan et Blake vont s’inspirer de John Krasinski et Emily Blunt.

Eux aussi sont un véritable couple qui ont joué ensemble à l’écran dans A Quiet Place, l’année dernière.

D’ailleurs, les deux couples sont amis, alors John et Emily pourront tenter de les convaincre!

Blake Lively a récemment dit qu’elle acceptait moins de projets depuis qu’elle était maman, mais on espère qu’elle va considérer faire une exception!

La première (et dernière!) fois que le couple a partagé l'écran, c'était dans l'horrible film Green Lantern qui a reçu de très mauvaises critiques.

Malgré le flop, on sait maintenant que Ryan et Blake ont une magnifique chimie à l'écran et on espère pouvoir les revoir ensemble dans Shotgun Wedding!

