Une saison qui marque une vie

Au fil de ses 50 ans d’histoire, la LHJMQ a connu son lot d’équipes mémorables qui ont offert des moments historiques à ses joueurs, à ses dirigeants, et surtout, à ses partisans. Pour l’Océanic de Rimouski de 1999-2000, choisie comme étant l’équipe la plus solide de tous les temps à l’issue d’un vote populaire, il lui a fallu bien plus que du talent pour se couvrir de gloire, aux yeux de membres de cette édition championne de la Coupe Memorial.

Menée à l’attaque par Brad Richards, Jan-Philipp Cadieux et Juraj Kolnik, la troupe de Doris Labonté avait amorcé les séries éliminatoires en pleine confiance après avoir terminé au sommet du classement général durant le calendrier régulier grâce à une récolte de 102 points.

En séries, les Rimouskois n’avaient subi que deux revers, dont un en prolongation en finale contre Hull, pour mettre la main sur la coupe du Président. Une quinzaine de jours plus tard, ils soulevaient l’emblème du hockey junior canadien à Halifax en battant 6-2 les Colts de Barrie en grande finale pour terminer le tournoi avec une fiche immaculée de quatre victoires, un exploit qu’aucune autre équipe de la LHJMQ n’a accompli à cet événement.

Si l’Océanic pouvait compter sur de gros canons offensifs, la formation du Bas-Saint-Laurent n’était pas en reste en défense avec Michel Périard, auteur de 100 points à la régulière, et Sébastien Caron entre les poteaux.

«Au-delà des vedettes ou des joueurs exceptionnels qu’on avait, il y avait le bon leadership de ces joueurs et on avait la capacité de vivre au moment présent. On réussissait à canaliser nos efforts, notre concentration et notre détermination, en plus de la fierté de jouer pour l’Océanic », a confié l’ancien capitaine Sébastien Beaulieu en entrevue téléphonique avec Le Journal.

« Quand on s’est rendus à la Coupe Memorial, tout le monde croyait qu’on était capable de gagner la coupe. On avait un esprit d’équipe et on était une grande famille. Ce n’était pas juste l’affaire d’un joueur. Oui, Brad Richards était extraordinaire, mais ça a pris toute l’équipe pour gagner. En plus, on avait un bon gardien et il nous donnait une chance de gagner à tous les matchs », a renchéri Kolnik au bout du fil.

Richards, un joueur spécial

Richards, qui avait dominé la Ligue canadienne en saison avec 186 points avant d’être nommé joueur par excellence des séries (37 points en 12 rencontres), puis du tournoi de la Coupe Memorial (10 points), insistait d’ailleurs régulièrement sur l’importance de chaque élément de l’équipe sur la route menant aux grands honneurs.

« Il y a une chose qui le démarquait, c’est qu’il reconnaissait le rôle qu’il avait et il savait très bien dire aux autres gars dans la chambre qu’ils avaient d’autres rôles appréciés aussi. C’était le concept d’équipe. Puis, d’avoir un joueur comme ça, ça rend automatiquement tout le monde meilleur », a souligné Beaulieu.

Quelques mois plus tôt, le choix de première ronde du repêchage midget de 1997 avait remporté la médaille de bronze avec l’équipe canadienne des moins de 20 ans. Une année mémorable à tous les niveaux.

« Au cours de ta carrière, tu joues avec beaucoup de gens. Plusieurs deviennent des amis ; mais quand tu gagnes avec un groupe de joueurs, ça devient encore plus spécial et ça te suit le reste de ta vie. Je n’ai pas besoin de spécifier que cette saison a changé le cours de ma carrière et demeure encore aujourd’hui l’une des années les plus spéciales de ma vie », reconnaissait-il dans une entrevue accordée en marge de son intronisation au Temple de la renommée de la LHJMQ, en 2017.

Des souvenirs inoubliables

Pour Kolnik, Rimouski a été bien plus qu’une consécration sur le plan sportif. Le Slovaque, qui s’est depuis établi en permanence au Québec, a rencontré son épouse durant son stage junior dans ce chef-lieu du Bas-Saint-Laurent.

« C’est l’un des meilleurs souvenirs de ma vie [...] Ma famille de pension me considérait comme leur enfant. Le père parlait anglais, la mère anglais et français. Je suis encore en contact avec eux. Cela dit, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à Rimouski, mais chaque fois que j’y allais après mes saisons, j’étais reçu en héros. »

Remparts : un retour déterminant

Pour le commissaire Gilles Courteau, le retour d’une concession de la LHJMQ dans la région de Québec en 1990 à Beauport a été un facteur déterminant dans le développement du circuit que l’on connaît aujourd’hui. Sept ans plus tard, les Harfangs étaient achetés par Patrick Roy, Jacques Tanguay et Michel Cadrin, qui allaient faire renaître les Remparts au PEPS, puis au Colisée. Photo d'archives Gilles Courteau « On est allés à Beauport non pas parce que c’était le marché qu’on ciblait pour l’aréna, mais parce que Québec voulait revenir. On avait besoin de Québec, on avait besoin de la couverture médiatique et tout ce qui découlait de Québec. Ça avait un impact sur nos commanditaires, sur Chicoutimi dont la ville la plus proche alors était Drummondville. On est revenus, puis ça a évolué jusqu’où on en est aujourd’hui. On ne savait pas que ça allait tourner comme ça, mais ça a bien été », a mentionné le grand patron du circuit en entrevue avec Le Journal à son passage dans la Vieille Capitale en marge de la tournée du 50e anniversaire. Des pionniers Les premières générations des Diables rouges ont été couronnées de succès, de 1969 à leur disparition, en 1985, raflant cinq titres éliminatoires en plus de la fameuse conquête de la coupe Memorial de 1971. En 2006, les Remparts 2.0 se couvraient d’honneur à leur tour au Championnat canadien. M. Courteau est aussi revenu sur les initiatives mises de l’avant par l’organisation au fil des ans, pionnière dans plusieurs secteurs. « Les Remparts sont à l’origine du succès de la LHJMQ. C’est une ville et une équipe qui ont fait un travail extraordinaire. C’est la première équipe qui avait embauché un responsable marketing à temps plein. Ils ont eu des joueurs vedettes extraordinaires [...]. Les Remparts ont mis des standards élevés par rapport à la qualité de l’organisation, la façon dont ils ont développé leur approche avec la clientèle et ils ont travaillé très fort sur le volet familial. Au Colisée, ils jouaient devant plus de 10 000 personnes ! » S’il n’était guère étonné cette saison de revoir Patrick Roy reprendre ses fonctions avec les Remparts en raison de la passion qui anime l’ancien gardien, son retour a fait sourire le commissaire. « Il revient pour les bonnes raisons avec une approche complètement différente. Quand il a déclaré qu’il se faisait un cadeau en revenant avec les Remparts, il nous en a fait un aussi [à la ligue] », a reconnu M. Courteau.

Dans le calepin...

Aux commandes de la LHJMQ depuis plus de 3 décennies, Gilles Courteau ne se voit pas encore au bout de la route. À 61 ans, celui qui a pris les rênes du circuit alors que la fonction actuelle de commissaire se nommait président, en février 1986, estime avoir toujours le feu sacré. « Je suis en santé, je suis encore passionné par mon travail et je suis surtout chanceux d’être entouré par une très bonne équipe à la ligue [...] Puis, j’aime ça voir comment nos équipes travaillent. Elles n’ont pas toutes les mêmes ressources, mais elles ont le même objectif de donner un bon spectacle à leurs partisans et de plaire à leurs commanditaires, tout en donnant un bon encadrement à leurs joueurs », a-t-il répondu en entrevue. Le vétéran Tye Felhaber, des 67’s d’Ottawa dans la Ligue de l’Ontario (OHL), a réussi tout un exploit la semaine passée en marquant son 50e but de la saison, et ce, à son 47e match seulement. L’attaquant de 6 pi et 190 lb qui n’appartient à aucun club professionnel est le meneur incontesté de tout le hockey junior canadien avec ses 51 buts en 49 rencontres. Il revendique un total de 86 points, ce qui lui vaut aussi le premier rang à ce chapitre parmi ses confrères du circuit ontarien. Les 67’s dominent au classement général en vertu d’une incroyable fiche de 35-9-3-1. La somme des engagements financiers pour les bourses d’études remises aux joueurs durant la saison 2017-2018 par la LHJMQ s’élève à 1 198 500 $ auprès de 201 anciens joueurs. Tous les joueurs ont l’obligation de s’inscrire à un programme d’études, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. La Ligue de l’Ouest (WHL) a officialisé le déménagement du Ice de Kootenay vers Winnipeg en prévision de la prochaine saison. Cette nouvelle équipe aura fort à faire pour s’implanter dans un marché déjà occupé par les Jets (LNH) et le Moose (LAH). Ce sera la première fois depuis 1984 que la capitale manitobaine accueillera une franchise de hockey junior.

149: Le gardien des Tigres, Tristan Côté-Cazenave, a réalisé une nouvelle marque d’équipe en blanchissant l’adversaire pendant 149 min et 23 sec, améliorant le record de 137 min et 46 sec sans allouer de but de James Povall établi en 2016-2017.

2: Le statisticien de TVA Sports, Guillaume Villemaire, a constaté que les deux buts accordés par les Saguenéens en trois matchs dans les Maritimes le week-end dernier était une première dans l’histoire lors de ce genre de voyage. Ils ont signé trois victoires.

90: Le taux de réussite (%) scolaire combiné des joueurs à l’école secondaire, au cégep et à l’université à la session d’hiver 2018, selon les chiffres colligés par la LHJMQ.