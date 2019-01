Voici les nouveaux hôtels tout inclus de Cuba à essayer cet hiver

Plages paradisiaques, culture fascinante et peuple chaleureux: l’île de Cuba attire les Québécois pour de multiples raisons. L’industrie touristique sur place ne cesse de se surpasser et offre régulièrement de nouveaux hôtels tout inclus à sa clientèle canadienne et internationale. Tour d’horizon des dernières offrandes hôtelières au pays du rhum et des cigares.

OUVERTURES EN 2018

1. Angsana Cayo Santa Maria (Cayo Santa Maria)

Opéré par la chaîne hôtelière asiatique réputée Banyan Tree Hotels & Resorts, le Angsana Cayo Santa Maria a récemment ouvert ses portes, en novembre dernier. Il s’agit d’un hôtel de petite taille, avec seulement 252 chambres et suites, et dédié exclusivement à une clientèle adultes. Comme d’autres, ce nouvel établissement surfe sur la vague plus minimaliste, moins colorée de ces dernières années, avec des grands bâtiments épurés et un design fonctionnel.

2. Grand Muthu Cayo Guillermo (Cayo Guillermo)

Direction Cayo Guillermo, un îlot en plein développement ces dernières années, relié à Cayo Coco par un pont. Le Grand Muthu Cayo Guillermo compte 500 chambres, cinq restaurants, six bars et deux piscines, à la disposition d’une clientèle familiale. Une belle plage aux eaux cristallines, des chambres modernes et flambant neuves, le tout à une heure de l’aéroport Jardines del Rey: le combo gagnant pour des vacances relaxantes au soleil.

3. Paradisus Los Cayos (Cayo Santa Maria)

La luxueuse marque Paradisus, chapeautée par le groupe espagnol Melia, s’amène à Cayo Santa Maria! Reconnu pour ses magnifiques installations, son impeccable service et ses espaces exclusifs Royal Service (pour adultes) et Family Concierge (pour les familles), Paradisus est une très belle addition à l’offre hôtelière de la région. Ses 800 chambres de 11 catégories différentes, dont les magnifiques suites avec accès direct à une piscine, plairont à une clientèle exigeante, qui souhaite relaxer sur les belles plages de la région.

4. Iberostar Holguín (Holguín)

Une autre ouverture récente signée le groupe espagnol Iberostar, avec le Iberostar Holguín, située aux abords de la Playa Pesquero. Le tout inclus de 638 chambres dispose de six restaurants et de quatre piscines, et offre également un accès privilégié aux adultes, via le service Star Prestige, avec des zones exclusives, des détails premium et les meilleures chambres pour ces clients 18 ans et plus. Une belle occasion de découvrir la région d’Holguín, tout en séjournant dans un hôtel tout neuf.

OUVERTURES EN 2017

5. Dhawa Cayo Santa Maria (Cayo Santa Maria)

Voisin du Angsana Cayo Santa Maria, et ouvert au tout début de l’année 2017, cet hôtel familial de 516 chambres se veut une propriété moderne et contemporaine, aux lignes épurées, pour une clientèle mixte (familiale, en couple ou entre amis). La piscine principale, en plein centre du complexe, est gigantesque. La plage n’est pas à proprement dit en face de l’hôtel, mais à son extrémité est. Il s’agit de la première incursion à Cuba de Banyan Tree Hotels & Resorts.

6. Iberostar Bella Vista (Varadero)

Dernière ouverture dans la station balnéaire de Varadero, reconnue pour sa très longue étendue de sable blanc, le Iberostar Bella Vista est un hôtel résolument familial, avec des jeux aquatique en son sein qui raviront les plus jeunes. Sa façade aux couleurs éclatées, son design moderne, ses chambres communicantes pour les grandes familles, ou encore, comble du luxe, ses chambres avec accès direct à une piscine conviendront à une clientèle multi-générationnelle. Le tout en face d’une des plus plages au monde.

* Photo en accueil: Unsplash @ seefromthesky

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!