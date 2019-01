Voltigeurs-Drakkar : tout un duel en perspective

BAIE-COMEAU | De retour devant ses partisans après une escale fructueuse dans les Maritimes, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de prolonger sa fameuse série victorieuse, ce soir, lorsqu’il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville.

En quête d’un 14e triomphe d’affilée (l’ancien record était de 11 en 2014), les membres de l’équipage seront confrontés à un défi de taille face à des adversaires, qui ont remporté les deux premiers duels entre les deux clubs cette saison.

Victorieux à leurs 13 derniers matchs, les Nord-Côtiers n’ont pas subi la défaite, en temps réglementaire, à leurs 14 dernières parties. L’unique revers (4-3 en prolongation) remonte au 28 décembre face aux Drummondvillois.

«C’est une grosse équipe qui s’amène. Les Voltigeurs ont bâti un club pour aller jusqu’au bout en allant chercher les Veleno, Comtois et Joseph, qui sont des joueurs d’exception dans le circuit», a reconnu l’entraîneur-chef Martin Bernard.

Très conscient que ses hommes jouent de l’excellent hockey par les temps qui courent, le pilote du navire s’attend à un autre bel effort collectif de sa formation. « Nous connaissons du succès parce que les joueurs acceptent de jouer le rôle qui leur est confié. L’éthique de travail et l’intensité sont là et tout le monde tire dans la même direction. »

Le dirigeant veut voir son club sortir avec la même fougue à domicile. «Il va falloir jouer selon notre identité et notre philosophie d’équipe en déployant notre jeu physique, car il y a beaucoup d’habiletés et de vitesse de l’autre côté.»

Le duel tant attendu mettra aux prises deux formations qui bataillent farouchement pour la deuxième position au classement général. Après 48 matchs de joués, les deux clubs totalisent 36 victoires, mais le Drakkar (75) détient un petit point de priorité.

En bref

Une autre belle confrontation est à prévoir devant le filet entre les gardiens de but Olivier Rodrigue des Voltigeurs et Alex D’Orio, qui n’a toujours pas subi la défaite (fiche de 7-0-0) depuis qu’il enfile l’uniforme nord-côtier...Parlant de gardien de but, la saison du vétéran Dereck Baribeau est officiellement terminée...Sous contrat avec le Wild du Minnesota, le grand cerbère du Drakkar a été opéré à une hanche, jeudi, et sa convalescence va s’échelonner sur plusieurs mois.